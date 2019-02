' ' Se una donna parla di tattica mi si rivolta lo stomaco' ' | bufera su Fulvio Collovati

Santo Stefano al Mare : salvataggio di una donna sugli scogli - agente stagionale della Polizia Locale riceve lettera d'encomio : Sono stati mesi intensivi per lei che è finita sulle pagine della cronaca Locale numerose volte anche se non sono mai state indicate le generalità. Infatti grazie a questo agente stagionale, oltre al ...

Quelli che il calcio - Collovati : "Quando una donna parla di tattica mi si rivolta lo stomaco" : Polemiche furenti per le parole pronunciate da Fulvio Collovati domenica pomeriggio a Quelli che il calcio. L’ex calciatore, presenza fissa nel programma di Raidue, si è improvvisamente rivolto a Sara Peluso, collegata dallo stadio Castellani di Empoli.“Sara è un’amica, ma quando sento una donna parlare di tattica mi si rivolta lo stomaco, non ce la faccio” ha detto Collovati, scatenando la prevedibile reazione dei presenti.prosegui la ...

Brindisi - venditore ambulante picchiato e rapinato dai bulli : 20enne soccorso da una donna : Un brutto fatto di cronaca si è verificato ieri sera a Brindisi, nei pressi del Teatro Verdi, centro della movida del capoluogo di provincia. Secondo quanto riferisce la stampa locale, un venditore ambulante, un ragazzo di 20 anni, è stato aggredito e picchiato da un gruppo di bulli. L'uomo è stato soccorso da una donna, titolare di una nota attività commerciale del posto. Sul luogo dei fatti è anche intervenuta la Polizia, che ora vaglierà i ...

Venditore ambulante aggredito dal branco : una donna lo difende : BRINDISI - E' stato preso di mira davanti a decine di persone, nel cuore della movida brindisina. Solo una cittadina lo ha difeso dal branco, ricevendo a sua volta pesanti minacce. La vittima di una ...

Putin «steso» da una donna - lo zar è così potente da permettersi un k.o.? : Che succede? Il «machissimo» capo che ha costruito la sua fortuna politica anche sull'immagine di duro e vincente si fa sdraiare da una donna? Un segno di debolezza o un segno della sua «umanità» , ...

Genova : nella notte di San Valentino una donna brasiliana è stata picchiata e violentata : La notte di San Valentino si è macchiata di rosso sangue nel popolare quartiere Cep nella periferia di Genova per una donna brasiliana. Proprio nella notte del 14 febbraio, la vittima è stata sequestrata, violentata e picchiata da quattro uomini, tra cui un italiano. Tutti gli aguzzini sono stati arrestati dalla Squadra Mobile di Genova mentre la donna è stata ricoverata per curare le ferite presso l’ospedale della città ma resta, comunque, ...

Vicenza - tragico incidente stradale : auto precipita nella scarpata - morta una donna : incidente mortale nel primo pomeriggio a Valdagno, nella provincia di Vicenza. Un'auto, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada all'uscita di un tornante ed è precipitata per una ventina di metri in una scarpata. La conducente, una donna di settantaquattro anni, ha perso la vita.Continua a leggere

Padova - il nuovo economo della diocesi è una donna : «Questa nomina rappresenta una doppia novità per la nostra Chiesa» Vanna Ceretta non è laureata in Economia ma ha maturato una lunga esperienza in ambiti diversi all'interno della diocesi Padovana. ...

Esplosione casa - Estratta viva una donna - individuata posizione del figlio è vivo : L'Aquila - Continua il lavoro dei soccorritori tra le macerie dalla casa esplosa questa mattina nel quartiere san Nicola di Avezzano, soccorritori che sono riusciti ad estrarre viva I.S. una 76enne, gravemente ferita la donna è stata trasportata presso il locale nosocomio. Tra le macerie rimane ancora il figlio 43enne della donna, che è già stato localizzato e che interloquisce con i soccorritori, e che li sta guidando nella ...

U&D - una donna a Striscia la Notizia accusa Nino Castanotto di essere un truffatore : Un bel problema per il mondo di 'Uomini e Donne'. Un nuovo scandalo riguardante uno dei protagonisti più noti del trono over di Maria De Filippi, Nino Castanotto. Dopo l'enorme scalpore scaturito dalla vicenda riguardante lo smascheramento di Claire e Gianbattista Ronza da parte di Gianni Sperti, un'altra bufera molto più seria è pronta ad abbattersi sullo show condotto da Maria De Filippi. Striscia la Notizia, infatti, ha mandato in onda un ...

una donna è stata arrestata per la morte di Desirée Mariottini : Una donna di 21 anni originaria del Botswana è stata arrestata nell'ambito delle indagini sulla morte di Desiree Mariottini, avvenuta nell'ottobre 2018 a San Lorenzo, a Roma. Nel vano lavanderia di uno stabile in borgata Finocchio, gli agenti della Squadra Mobile, coordinati dai magistrati del Gruppo Antiviolenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, hanno arrestato Antonella Fauntleroy ...

Aprono la tomba di un uomo e trovano una donna : La procura di Torino ha aperto un'inchiesta su un presunto scambio di bare avvenuto presumibilmente 42 anni fa: che cosa è...

Schianto contro Tir : auto schiacciata - si è aperta in due. Grave una donna : PORTOGRUARO - Schianto verso le 16.30 sulla A4 : un'auto è finita sotto un Tir , rimanendo quasi completamente schiacciata . È accaduto poco prima dello svincolo di Portogruaro in direzione di Trieste ...

Torino - giallo al cimitero Parco : il loculo di un uomo occupato da una donna : I carabinieri indagano sullo scambio di bare di due persone morte nel 1977 probabilmente nella stessa casa di riposo. Le verifiche della Scientifica