Il Toro ferma il Napoli e fa un favore alla Juve Gli azzurri piombano a -13 dalla

Inter : Perisic pericoloso - Nainggolan compiuto Pagelle Il Toro ferma il Napoli : 0-0 : Il secondo successo di fila cementa 3° posto e spogliatoio. Soprattutto può aiutare Spalletti a tornare alla normalità. Giampaolo al terzo k.o., ma dopo un’ottima partita

NBA 2019 - i risultati della notte (4 febbraio) : Toronto torna al successo contro i Clippers - Boston ferma OKC : Soltanto tre partite in campo in questa notte NBA. Tutto facile per Toronto che torna al successo contro i Los Angeles Clippers. Boston rallenta la corsa di OKC, mentre Memphis vince sul campo dei Knicks, sempre più in difficoltà. Netto successo dei Toronto Raptors ai danni dei Los Angeles Clippers, ancora privi di Danilo Gallinari, per 121-103. La formazione di Doc Rivers resiste nel primo quarto (23-23), poi subisce l’accelerazione degli ...

Tanto agonismo - nessuna emozione. Il Toro fermato sullo 0-0 dalla Spal : Un espulso, otto ammoniti, 51 falli complessivi, Tanto agonismo in campo ma poco spettacolo. Il lunch match tra Spal e Torino si rivela un brodino insipido. Lo 0-0 del “Mazza” conferma le difficoltà dei granata nel fare bottino pieno contro squadre di livello medio o più basso. Belotti e compagni, dopo la bella vittoria sull’Inter, mancano così il ...

Nba - Phila ferma i super Warriors / Bucks - che lezione a Toronto : I Sixers si prendono il palcoscenico della Oracle Arena grazie all'interpretazione da oscar di Joel Embiid, che domina sui Warriors con 26 punti e 20 rimbalzi. Ben Simmons, 26 punti a tabellino, è il ...

NBA - James Harden e gli Houston Rockets non si fermano : Toronto va ko : Houston Rockets-Toronto Raptors 121-119 "Faccio soltanto quello che serve per vincere". Detto così sembra facile, ma lo sforzo realizzativo compiuto da James Harden nelle ultime settimane ha pochi ...

Il Sassuolo si conferma bestia nera e ferma l’Inter a San Siro El Shaarawy doma il Toro : Nella San Siro riempita solo da bambini in festa i nerazzurri non riescono ancora una volta a superare la loro «bestia nera», che nel finale sfiora il colpaccio con Bourabia

Trapelano i render di MoTorola P40 : confermato il foro nel display…e il mento : Trapelano le immagini render e un video a 360 gradi di Motorola P40, primo smartphone dell'azienda con foro nel display. L'articolo Trapelano i render di Motorola P40: confermato il foro nel display…e il mento proviene da TuttoAndroid.

Nba risultati : Giannis 44 punti - Boston non si ferma - Toronto cade a Portland : 44 punti, 14 rimbalzi e 8 assist: questi i numeri dell'ennesima gara-capolavoro di Giannis Antetokounmpo che trascina Milwaukee alla vittoria a Cleveland. I Raptors tornano ad assaggiare il sapore ...

NBA : Toronto non si ferma nemmeno davanti ai Warriors e consolida il primato a Est : Nulla da fare per i Warriors , i quali capitolano in casa contro i Raptors primi a Est. Bellissima la partita tra Boston e Washington finita solo dopo un tempo supplementare, duello spettacolare tra ...