Fabrizio Corona e il segreto piccante di Fedez : 'Ti ricordi quella sera con i nostri due amici a casa mia?' : Fabrizio Corona continua a provocare Fedez . Dopo averlo accusato d'essere stato l'amante della sua ex Silvia Provvedi , nel suo libro Non mi avete fatto niente ha lanciato al rapper una nuova ...

“Wanda Nara ha tradito Icardi con Brozovic” : querelato Fabrizio Corona! : Marcelo Brozovic pronto alla battaglia legale contro Fabrizio Corona per aver parlato di un presunto tradimento di Wanda Nara ad Icardi proprio col croato “Mauro Icardi divorzia da sua moglie ha tradito il suo compagno con Marcelo Brozovic“, è la notizia che Fabrizio Corona ha pubblicato sul suo “The King Corona Magazine”, alla quale il croato dell’Inter ha reagito in maniera non certo positiva. Brozovic, ...

Fabrizio Corona - il suo magazine titola : “Wanda Nara ha tradito Icardi con Brozovic”. E Brozovic lo querela : Marcelo Brozovic querela Fabrizio Corona. Il motivo? Un titolo apparso sul magazine dell’ex re dei paparazzi, The King Corona magazine: “Mauro Icardi divorzia da sua moglie – Wanda Nara ha tradito il suo compagno con Marcelo Brozovic”. Brozovic ha dato mandato al suo legale Danilo Buongiorno di querelare il responsabile del magazine e parla di “assoluta falsità della notizia” affermando che “non vi è mai ...

Fabrizio Corona conferma : “Stefano De Martino e Belen sono tornati insieme” : Fabrizio Corona, sul suo magazine, dà la notizia come “certa”. Stefano De Martino e Belen Rodriguez sarebbero tornati insieme. E stavolta per davvero. Secondo Corona, ex della stessa Belen (in più interviste l’ha indicata come il grande amore della sua vita), la prova del ritorno di fiamma sarebbe una “bellissima foto postata da Stefano De Martino sulle stories – dice Corona – che lo ritraeva mano per mano abbracciato con ...

Stefano De Martino e Belen : Fabrizio Corona svela tutti i dettagli e i retroscena della coppia : FUNWEEK.IT - Pare finalmente ufficiale il ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino se anche Fabrizio Corona, direttamente dal suo magazine dà la notizia come assolutamente certa: i due...

Belen-Stefano De Martino - il ritorno di fiamma è ‘certificato’ da Corona : i dettagli svelati da Fabrizio : Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme? I retroscena della bomba di gossip svelati da Fabrizio Corona “Venerdì, Sabato e Domenica li hanno trascorsi insieme al piccolo Santiago chiusi tra le mura di casa a recuperare i cocci di una storia che sembrava finita ma che oggi non lo è per niente”. Così Fabrizio Corona si rende autore di un articolo pubblicato nella sua stessa intervista in cui svela i retroscena del ritorno di ...

Corona - il giallo del collaboratore con una pistola rubata. Lo staff di Fabrizio lo scarica : «È solo un fan» : Un uomo di 44 anni è stato denunciato dai carabinieri a Milano per possesso di di una pistola e per la ricettazione dell'arma, rubata a Napoli nel 2010: l'uomo si trovava nell'area...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme - Fabrizio Corona : "Usciranno allo scoperto quando saranno sicuri..." : E' stata la bomba-gossip che ha caratterizzato la scorsa settimana: il bacio, immortalato dal settimanale Chi, di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la conduttrice argentina e il ballerino napoletano che sono stati sposati dal 2013 al 2015 e che sono genitori del piccolo Santiago.La notizia in questione è finita anche sulle pagine di The King - Corona Magazine, il web-magazine curato da Fabrizio Corona, l'ex agente fotografico, ed ex ...

Fabrizio Corona a Ultimo : "Mi hai dedicato una canzone - sono dalla tua parte" : Dopo Fiorello, che lo ha invitato direttamente in trasmissione a Il Rosario della sera, anche un altro personaggio dello showbiz ha preso le difese di Ultimo, secondo classificato al Festival di Sanremo 2019. Si tratta di Fabrizio Corona.L'ex re dei paparazzi ha scritto una lettera rivolta alla medaglia d'argento della kermesse canora, pubblicata da Chi e ripresa da Bitchyf: “sono dalla sua parte, è andato contro il sistema, contro i ...

Ultimo - dopo Sanremo la bomba di Dagospia : "La sua enorme cazz***. Ricordate quando per Fabrizio Corona..." : Il passato, inesorabile, ritorna. Si parla di Ultimo, secondo al contestatissimo Festival di Sanremo con il brano I tuoi particolari. Si parla di una sua vecchia canzone, contro cui ha puntato metaforicamente il dito Radio Latte Miele. Brano in cui Ultimo attaccava la giustizia italiana e difendeva

Ultimo - dopo Sanremo la bomba di Dagospia : 'La sua enorme cazz***. Ricordate quando per Fabrizio Corona...' : Il passato, inesorabile, ritorna. Si parla di Ultimo , secondo al contestatissimo Festival di Sanremo con il brano I tuoi particolari . Si parla di una sua vecchia canzone, contro cui ha puntato ...

Fabrizio Corona e la foto a torso nudo con Carlos Maria : «Di padre - in figlio». Ma il commento di Nina Moric spiazza tutti : Fabrizio Corona e la foto con Carlos Maria a torno nudo. L'ex re dei paparazzi ha pubblicato su Instagram una foto che lo vede ritratto senza maglietta, addominali in bella vista, accanto al...

Fabrizio Corona e la foto con due pistole postata su Instagram : scoppia la polemica : Fabrizio Corona ha postato una foto sul suo profilo Instagram destinata a far discutere: l'ex re dei paparazzi si è fatto immortalare mentre impugna due pistole , per di più con alle spalle diverse ...

Fabrizio Corona - foto con due pistole su Instagram : è polemica : Finita la scorpacciata sanremese, si riaccendono riflettori del gossip sui personaggi dello showbiz che fanno chiacchierare l'Italia intera: uno di questi è naturalmente Fabrizio Corona, che nelle scorse ore ne ha combinata un'altra delle sue, non mancando di suscitare polemiche.L'ex re dei paparazzi ha pubblicato una foto su Instagram nella quale è ritratto con due pistole, scrivendo: "Giustizia! Ma non quella che il nuovo governo prova ...