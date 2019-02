La Juventus punta Zaniolo | ecco quando esultava come Cristiano Ronaldo

Salah-Juventus - ora spunta la conferma : ecco quanto costerà! : SALAH JUVENTUS- Fabio Paratici prepara il colpo ad effetto in vista della prossima sessione di mercato estiva. Come evidenziato nei giorni scorsi, i bianconeri sarebbero pronti a mettere le mani su Salah, attualmente in forza al Liverpool. Solo fantacalcio? No. Nelle ultime ore starebbero arrivando diverse conferme e anche l’idea di un potenziale scambio alla […] More

Juventus - si punta ad aumentare i ricavi e il mercato emettendo un bond da 150 milioni : L'obiettivo della Juventus è quello di crescere non solo in campo ma anche in termini di bilancio. Ieri, il club bianconero ha comunicato che emetterà un bond rivolgendosi ad investitori qualificati come fondi di investimento. Il valore del bond dovrebbe essere di circa 150 milioni. Questa operazione serve per ottimizzare il debito e per le esigenze di cassa del club. Uno degli altri obiettivi della Juve è quello di aumentare ancora di più i ...

Juventus - ora spunta l'idea Salah : Importanti indiscrezioni lanciate da Sky Arabia, secondo cui la Juventus avrebbe messo nel mirino Mohamed Salah , ottenendo il beneplacito da Cristiano Ronaldo . La notizia è stata confermata anche da ...

Zaniolo-Juventus - spuntano due indizi : Paratici prepara il colpo dell’estate : Zaniolo-Juventus – Nicolò Zaniolo, senza timori di essere smentiti, rappresenta la più grande sorpresa di questa stagione. Il classe 1999 si è ritagliato un ruolo da protagonista nella Roma, a suon di goal, assist e prestazioni da stropicciarsi gli occhi per un ragazzo così giovane. L’attuale contratto di Zaniolo scade nel 2023 e i giallorossi stanno […] More

Juventus - il piano per l’espansione in Asia : si punta su accordi regionali : Espansione Juventus Asia – Non solo i risultati sportivi. Con l’acquisto di Cristiano Ronaldo la Juventus sta cercando di coltivare un progetto di internazionalizzazione del proprio marchio, con l’obiettivo di espandersi soprattutto nelle regioni Asiatiche. Juventus, il mercato vale 50 milioni in plusvalenze Come spiega “Tuttosport”, CR7 è legato già da oltre tre anni alla […] L'articolo Juventus, il piano per l’espansione in Asia: ...

Pogba-Juventus - spunta un retroscena : “A gennaio avrebbe potuto…” : Pogba-Juventus – Il Manchester United ha cambiato passo dall’addio di Mourinho e dall’avvento di Solskjaer in panchina. Ne ha beneficiato soprattutto Pogba, tornato su standard di rendimento elevatissimi. Leggi anche: Mercato Juventus, Paratici stregato dal “nuovo Rui Costa”: c’è la clausola Pogba-Juventus, ecco il retroscena Il centrocampista francese, seguito dalla Juventus, era a un passo dal lasciare i ...

Juventus - ottimismo per Chiellini e alla Continassa spunta Agnelli : TORINO - Dopo l'infortunio di Bonucci durante la partita di campionato con la Lazio anche lui ha alzato bandiera bianca, uscendo nel match perso in Coppa Italia con l' Atalanta e acuendo l'emergenza ...

Juventus - domani gli esami per Chiellini : il difensore punta a rientrare in Champions : I tifosi della Juventus da ieri sono in apprensione per le condizioni fisiche di Giorgio Chiellini. Il Capitano dei bianconeri è infatti uscito dal campo nel primo tempo della gara di Coppa Italia contro l’Atalanta per un problema al polpaccio. Questa mattina il giocatore della Juve è arrivato verso le 10 alla Continassa, ma oggi non è stato sottoposto ad accertamenti strumentali. Infatti, stando a quanto afferma Sky Sport, il numero 3 ...

Calciomercato LIVE - DIRETTA 30 gennaio : la Lazio punta Zappacosta - Roma e Juventus prendono due giovani : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di oggi, mercoledì 30 gennaio. Scopriremo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questa fase finale della sessione invernale che si chiuderà il 31 gennaio (e non più il 18 come previsto in un primo momento per far riprendere il campionato di Serie A a bocce ferme). Nell’attesa di capire quali siano le possibilità di vedere Ramsey ...

Lazio-Juventus 0-0 La Diretta Inzaghi punta su Luis Alberto - Correa e Immobile : Lazio e Juventus si affrontano nel posticipo della domenica sera all'Olimpico in una partita di enorme importanza soprattutto per i ragazzi di Simone Inzaghi: mentre gli ospiti, infatti, guidano...

Juventus - gli appunti rubati al big bianconero sul mercato : chi hanno puntato in serie A : Una distrazione fatale dopo un pranzo in un ristorante di Milano, e la lista della spesa della Juventus finisce nelle mani dei cronisti del Tempo che per l'occasione ringraziano la gaffe del dirigente bianconero Fabio Paratici. Tutta colpa di un foglietto di appunti scritto senza pensarci troppo, po

Juventus : Mandzukic scalpita per tornare - posta la foto di un'esultanza e 'punta' il Parma : La Juventus, questo pomeriggio, sarà in campo alla Continassa per preparare la partita contro la Lazio. Poi i bianconeri partiranno alla volta di Roma. Sul volo che porterà la squadra nella Capitale non ci saranno Sami Khedira, Mario Mandzukic e Miralem Pjanic. I tre giocatori però rientreranno a breve come ha specificato Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Il tecnico livornese ha detto che Miralem Pjanic già da lunedì inizierà a lavorare ...

Calcio - Serie A 2019 : tante sfide interessanti nella 21ma giornata. Riflettori puntati su Milan-Napoli - la Juventus affronta la Lazio : Sarà un fine settimana di grande Calcio visto che la 21ma giornata di Serie A offrirà tante sfide di alta classifica. I due big match di questo turno di campionato vedranno infatti impegnate in trasferta le prime due squadre in graduatoria. La prima in campo sarà il Napoli che sabato 26 alle 20.30 giocherà a San Siro contro il Milan. Una partita molto attesa visto che potrebbe rivelarsi per entrambe decisiva nel cammino stagionale. I rossoneri ...

Inter - dopo aver preso Cedric sgarbo alla Juventus : Marotta punta anche Darmian : L'Inter sta costruendo il suo futuro grazie alle manovre di Beppe Marotta. Il primo acquisto di giugno sarà Godin dall'Atletico Madrid. Il difensore, giocatore fondamentale nello scacchiere di Diego ...