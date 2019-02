Energy drink per combattere stress e stanchezza? Ecco tutti gli effetti negativi del loro

meteoweb.eu

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Un giovane si è ritrovato con gravi problemi ai denti e alla sua autostima dopo aver consumato grandi quantità diogni giorno. Vinnie Pyner, 21 anni, ha iniziato a bere Monsterper rimanere sveglio per i suoi studi all’università ma ben presto ha iniziato a consumarne troppi: a colazione, pranzo e cena, finendo per bere 6 lattine al giorno. Sostiene di aver lavato i denti due volte al giorno ma di aver iniziato ad accusare dolore. Alla fine, quando ha addentato una mela, i suoi incisivi superiori si sono letteralmente spezzati, come potete vedere nelle immagini. Dopo oltre 40 lattine a settimana consumate per 7 mesi, ha smesso ma si sente comunque troppo imbarazzato per tornare all’università. La sua dentista ha scoperto che ogni dente nella sua bocca è diventato marcio e Pyner ora dovrà ricevere 24 otturazioni e protesi per gli incisivi, i denti più ...