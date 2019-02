Trofeo Laigueglia | ciclismo | gara in diretta tv su Rai Sport il 17 febbraio

Ciclismo - presentato il Trofeo Laigueglia 2019 : percorso accattivante e diretta tv per la classica ligure : Oggi è stato presentato il Trofeo Laigueglia 2019 presso la sede della Regione Liguria. Il 17 febbraio si correrà la 56^ edizione della classica, anche in questa occasione gemellata al Giro dell’Appennino. Come da tradizione questo appuntamento aprirà a tutti gli effetti la stagione ciclistica in Italia e si preannuncia di altissimo spessore, quest’anno la corsa sarà trasmessa anche in diretta tv (è una grande novità) e si snoderà ...