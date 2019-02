Aurora Ramazzotti e l’album dei ricordi | spunta pure Alessia Marcuzzi

Aurora Ramazzotti fra le braccia di Alessia Marcuzzi : la foto ricordo su Instagram : In questi giorni Aurora Ramazzotti era molto nostalgica così ha deciso di condividere su Instagram alcune foto del passato. Fra i ricordi spunta anche uno scatto in cui è piccolissima e fra le braccia di Alessia Marcuzzi. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha avuto un’infanzia molto particolare ed è cresciuta fra le personalità del mondo dello spettacolo. Tanti gli amici di famiglia (famosissimi) che hanno visto crescere la ...

Aurora Ramazzotti organizza una sorpresa a papà Eros : il gesto spiazza : Aurora Ramazzotti e la sorpresa per papà Eros Per un padre qualsiasi figlia farebbe qualunque cosa e, Aurora Ramazzotti ne dà la conferma. Come riportato qualche ora fa sulla pagina Instagram Spysee, la ragazza ha organizzato una sorpresa mozzafiato per papà Eros. Il cantante è a lavoro per un nuovo brano e Aurora ha ben […] L'articolo Aurora Ramazzotti organizza una sorpresa a papà Eros: il gesto spiazza proviene da Gossip e Tv.

Aurora Ramazzotti felice su Instagram : “Ho preso la patente” : Aurora Ramazzotti ce l’ha fatta, la figlia di Eros e Michelle è riuscita a prendere la patente e festeggia il successo su Instagram. Quella della patente era diventata ormai un’impresa quasi impossibile per Aurora, che era stata bocciata per ben due volte all’esame. Dopo l’ennesima delusione la figlia di Michelle Hunziker aveva deciso di desistere anche grazie al supporto di Sergio, il bodyguard che la segue ovunque e le ...

Aurora Ramazzotti ha preso finalmente la patente - l'annuncio social : Aurora Ramazzotti è risultata finalmente idonea: la figlia ventiduenne di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti è riuscita ad ottenere la tanto agognata patente per guidare l'automobile, mostrandola con molto orgoglio ai propri seguaci di Instagram. prosegui la letturaAurora Ramazzotti ha preso finalmente la patente, l'annuncio social pubblicato su Gossipblog.it 31 gennaio 2019 18:41.

Aurora Ramazzotti : "Vivo sotto scorta per le minacce. Non è facile - non posso fare quello che fanno tutti - ma sono cresciuta così" : Aurora Ramazzotti si è raccontata ed ha aperto il suo cuore durante l'ultima puntata di Verissimo, su Canale 5. Intervistata da Silvia Toffanin, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha confessato il dramma più grande: vivere sotto scorta dopo essere stata minacciata tramite lettera anonima.L'anno scorso, infatti, la 21enne Aurora aveva vissuto attimi di terrore a causa di un messaggio indirizzato a sua madre, in cui un ...

