Eni | Descalzi | Con accordo Adnoc più forti nel mondo

Eni - Descalzi : trivelle? Ok dibattito poi soluzioni si trovano : Roma, 4 feb., askanews, - 'Sulle trivelle ed in generale io penso che la crescita debba essere fatta minimizzando rischi ed emissioni. Bisogna avere regole, essere rigorosi e trasparenti, facendo ...

Claudio Descalzi (Eni) : "L'Egitto chiarisca - dobbiamo avere risposte sul caso RegEni" : L'amministratore delegato dell'Eni, si sa, è come un secondo ministro degli Esteri per l'Italia. Tanto più se si parla di paesi della sponda mediterranea come l'Egitto, in cui il cane a sei zampe è molto attivo. Per questo Claudio Descalzi è interessato anche a una soluzione del caso di Giulio Regeni, ancora senza verità né giustizia dopo anni."Mi addolora molto il fatto che non ci sia chiarezza su ...

Eni - Descalzi : deal Adnoc non mette in discussione ipotesi buyback : L'accordo con gli Emirati Arabi per rilevare il 20% di Adnoc Refinering non mette in discussione l'ipotesi di un buyback. Lo ha chiarito l'Amministratore Delegato di ENI , Claudio Descalzi , in merito ...

Manager più potenti dei politici : perché Eni e Descalzi sono intoccabili nonostante i processi per corruzione? : Iscriviti alla newsletter Il meglio delle notizie di finanza etica ed economia sostenibile Dichiaro di aver letto e accettato l' informativa in materia di privacy e le risposte evasive di ENI Sul ...

Descalzi Ad Eni - "combustibile da rifiuti" con vantaggi ambientali per città : "Waste to fuel"", ovvero combustibile da rifiuti. Progetto ambizioso di ENI che parte dal sud della Sicilia, più precisamente da Gela. "Un esempio tangibile del modello integrato di economia circolare imperniato su tre pilastri,, sinergia, simbiosi industriale e cambio culturale, - annuncia l'Amministratore delegato dell'Azienda multinazionale creata dallo Stato italiano, Mario ...

Eni - Conte : "Descalzi ha mia fiducia" : "Stiamo parlando di fatti che riguardano la moglie di Descalzi, la responsabilità penale è personale e fino a quanto non verrano fuori fatti penalmente rilevanti per Descalzi, l'Ad dell'Eni avrà la ...

Tangenti Eni in Nigeria. Per il Gup i vertici "avallarono gli illeciti" - Descalzi "prono a pretese di Bisignani" : I vertici di Eni e Shell sapevano. Il management delle società sarebbe stato "pienamente a conoscenza" della corruzione operata dai due mediatori Obi Emeka e Gianluca Di Nardo in relazione alle presunte Tangenti che avrebbero pagato le due società in Nigeria per il campo petrolifero Opl - 245. Lo scrive il gup di Milano Giuseppina Barbara nella motivazioni alla sentenza con cui il 20 settembre scorso ha condannato entrambi a 4 anni ...

Tangente Eni Nigeria - per gup di Milano vertici “avallarono illeciti” e l’ad Descalzi “prono di fronte a pretese di Bisignani” : l’ad di Eni Claudio Descalzi, che all’epoca dell’acquisizione di Opl 245 era “il numero 2 della più importante azienda italiana nonché primaria società politica mondiale”, sarebbe stato “prono di fronte alle pretese di Luigi Bisignani, cioè di un privato cittadino il cui nome era già emerso in alcune delle inchieste più scottanti e note della storia giudiziaria italiana”. È la riflessione del giudice per l’udienza ...

Tagenti in NIgeria - la giudice : "I vertici di Eni avallarono illeciti - Descalzi prono a Bisignani" : MILANO- I vertici di Eni sapevano delle condotte illecite dei loro mediatori e hanno avallato le loro azioni. Lo ha scritto il gup Giusy Barbara nelle motivazioni della sentenza che ha condannato a ...

Bioraffineria Eni - Descalzi promuove il green : 'Sempre più utile operativo' : Contenuti sponsorizzati Per approfondire ENI con Hera per l'economia circolare Eni in Italia: 4 mld in 4 anni per riconversione industriale, investimenti e tecnologia in chiave ambientale Eni ...

