Omicidio-suicidio a Palermo - marito e moglie trovati morti in casa Lei era una poliziotta | Aveva la pistola in mano

(Di sabato 4 maggio 2024)in un appartamento nel centro di, in via Notarbartolo, dovesono statisenza vita in. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non...

Sono stati trovati morti all'interno del loro appartamento al secondo piano in via Notarbartolo 49 a Palermo , due coniugi di cui non si conoscono ancora le generalità. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un omicidio-suicidio e a essere coinvolti dovrebbero essere un ex commercialista e ... Continua a leggere>>

Questa mattina, un tragico evento ha sconvolto il tranquillo centro di Palermo , dove un Omicidio-suicidio ha visto la morte di un uomo e una donna, marito e moglie, nei loro appartamenti in via Notarbartolo 49. Le vittime sono state identificate come Laura Lupo e Piero Delia, rispettivamente di 58 ... Continua a leggere>>

Omicidio - suicidio a palermo. Marito e moglie trovati morti in casa - Marito e moglie sono stati trovati morti nel loro appartamento in via Notarbartolo a palermo. Continua a leggere>>

Spara a marito e si suicida a palermo - Marito e moglie sono stati trovati morti, uccisi con colpi di pistola, nel loro appartamento in via Notarbartolo a palermo. Si tratterebbe di un omicidio- suicidio. (ANSA) ... Continua a leggere>>

palermo, marito e moglie trovati morti in casa: lei era una vigilessa, gli ha sparato con la pistola d'ordinanza e si è tolta la vita - omicidio-suicidio in un appartamento nel centro di palermo, in via Notarbartolo, dove marito e moglie sono stati trovati senza vita in casa. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che ... Continua a leggere>>