(Di sabato 4 maggio 2024) IlFuego, nel Sud del, è stato teatro di uno spettacolo naturale mozzafiato: durante un'eruzione sigenerati deidal cono delstesso. In realtà, si tratta di unscientifico noto da secoli, anche se abbastanza raro: la causa è l'energia elettrica generata da diversi fenomeni durante l'eruzione.siverificati in Italia.

Cosa sono i fulmini vulcanici sul vulcano in Guatemala: le cause del fenomeno - Il vulcano Fuego, nel Sud del Guatemala, è stato teatro di uno spettacolo naturale mozzafiato: durante un'eruzione si sono generati dei fulmini vulcanici ... Continua a leggere>>

Indonesia, frane e inondazioni: soccorsi in azione con i gommoni - (LaPresse) Alluvioni e frane stanno mettendo in ginocchio l'isola di Sulawesi, in Indonesia, già provata dall'eruzione del vulcano Ruang. Intere ... Continua a leggere>>

La spaventosa eruzione del Monte Ruang potrebbe influenzare il clima - Focus.it - Estate senza sole Il Monte Ruang sta sparando cenere a oltre 23.000 metri di quota, se l’eruzione prosegue potrebbe avere pesanti ricadute sul clima. Continua a leggere>>