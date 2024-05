Voragine al Quadraro - al via i lavori di riempimento | quanto dureranno

(Di sabato 4 maggio 2024) Roma, 4 maggio 2024 – Sono iniziate questa mattina le operazioni necessarie per ildellain via Sestio Menas, al(leggi qui) dopo l’apertura di fine marzo scorso. A seguito di una prima fase di indagine, stabilita la tipologia di lavoro da eseguire, è stato pianificato l’avvio dell’intervento finalizzato alche ha un costo complessivo di circa 200 mila euro da fondi per il dissesto idrogeologico. Durata e svolgimento deiRoca Capitale rende noto che iavranno la durata di circa un mese e saranno divisi in due fasi: nella prima saranno riempiti i fori utilizzati per i sondaggi effettuati sul lato della scuola, dopo circa 10 giorni verrà riempita laprincipale. Successivamente Acea provvederà alla ...

