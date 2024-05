Dal Pino attacca | In Lega prevale la logica della distruzione del prossimo - vince chi alza la voce

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 4 maggio 2024) Paolo Dal, ex presidenteSerie A, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, tornando a parlare dopo un lungo silenzio e facendolo senza troppa diplomazia. “Invige ladel. Addirittura per lo spostamento di una partita si mandano lettere dell’avvocato minacciando azioni risarcitorie milionarie. Il problema dell’autonomia? Serve solo a distrarre l’attenzione. Lalo è già per l’organizzazione del campionato eCoppa Italia, la commercializzazione dei diritti tv e lo sviluppo del brand. Si poteva diventare più forti aprendo ai fondi d’investimento, ma l’assemblea non ha voluto” ha detto in riferimento al fallimento del suo progetto di portare in ...