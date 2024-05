Pedopornografia - aumentati nel 2023 i casi di sextortion | il dossier della Polizia postale

(Di sabato 4 maggio 2024) Una forma di ricatto online che utilizza materiale sessualmente esplicito con foto o video intimi inizialmente inviati dalla vittima all’estorsore: il fenomeno diè reale e cresce sempre di più. Stando infatti all’ultimo- messo a punto in oconegiornata nazionale contro la pedofilia e lache ricorre il 5 maggio - si è verificato un incremento dei: dai 118del 2022 si è passati ai 132registrati nel

Pedofilia, sextortion e adescamento under 13: la minaccia corre sul web - Sono stati 353 i casi di adescamento online nel 2023. E' stato rilevato un lieve calo dei casi adescamento online, confermando però il coinvolgimento di minori di età compresa tra i 10 e i 13 anni. Continua a leggere>>

Pedopornografia, Polizia Postale: più di mille denunce nel 2023 - Resta alto l'allarme per i casi di pornografia minorile in Italia. Secondo un report della Polizia Postale diffuso in occasione della Giornata nazionale ... Continua a leggere>>

Pedopornografia, 1.131 denunce in Italia nel 2023 - Nel 2023 sono stati analizzati complessivamente 28.355 siti, di cui 2.739 resi irrangiungibili e inseriti nella black list dei siti che contengono rappresentazioni di sfruttamento sessuale di minori, ... Continua a leggere>>