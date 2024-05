Giro d’Italia 2024 - la tappa di domani San Francesco a Campo-Santuario di Oropa | percors - altimetr -a, progra -ma, o -ari, tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 4 maggio 2024) La macchina è partita e ci terrà compagnia per ben ventuno tappe. Dopo la prima maglia rosa che verrà assegnata nel pomeriggio di oggi,ci sarà il primo arrivo in salita del. Tadej Pogacar vorrà mettere il suo sigillo anche aldi? Di sicura questa ascesa ha segnato nomi importanti nel ciclismo, su tutti Marco Pantani, e sarà un test per capire un po’ le gerarchie di questa 107a Corsa Rosa. Forse potremmo non capire chi vince, ma sicuramente se qualcuno dei nomi principali si staccasse, beh non sarebbero buoni segnali.O 161 i chilometri inmma dalla partenza di Sanalall’arrivo aldi ...