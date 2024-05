Beach volley - si giocano ottavi e quarti a Brasilia! Gottardi Menegatti da casa a un passo da Parigi

(Di sabato 4 maggio 2024) Sono in programma oggidi finale dell’Elite 16 di, il terz’ultimo prima della deadline per la qualificazione olimpica e l’Italia è pronta a festeggiare la sua seconda coppia qualificata a, quella composta da Martae Valentinache, a meno di sconvolgimenti, al termine di questo torneo, al quale il binomio azzurro non è iscritto, dovrebbero essere qualificate per2023. Le fasi eliminatorie ahanno premiato le coppie di(tre già aie tre agli), mentre si sono rivisti su ottimi livelli alcuni binomi che avevano un po’ faticato nella prima parte della stagione, dalle statunitensi Nuss/Kloth che hanno vinto il loro girone ...

Il Benetton batte i Lions sudafricani per 27-17 negli ottavi di finale della Challenge Cup 2023-2024 di Rugby ed approda ai quarti di finale, dove godrà del vantaggio del fattore campo contro la vincente del match tra i francesi del Pau e gli irlandesi del Connacht, in programma domani. Nel primo ... Continua a leggere>>

Lehecka, infortunio e si ritira in lacrime a Madrid: fan sotto shock - Addio doloroso per il giovane tennista ceco, che in campo non trattiene l'emozione e la rabbia lasciandosi andare ad un pianto disperato ... Continua a leggere>>

Madrid Open: anche Lehecka si ritira e in finale ci va Auger-Aliassime, sfiderà Rublev. Orario e dove vederla - Una maledizione, quella del Madrid Open che dopo i ritiri di Sinner e Medvedev nella giornata di oggi ha visto anche quello di Lehecka. Il tennista ceco ha abbandonato la semifinale contro ... Continua a leggere>>

Atp Madrid, dopo Sinner e Medvedev si ritira pure Lehecka: la finale è tra Rublev e Auger-Aliassime - Atp Madrid, la finale è tra Rublev e Auger-Aliassime: con Sinner, Alcaraz e gli altri big fuori c'è gloria per gli outsider. Lehecka si ritira in semifinale. Continua a leggere>>