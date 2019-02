I Retroscena di Blogo | Chi ha paura di Maria Giovanna Maglie su Rai1?

I Retroscena di Blogo : Nicola Savino verso la conduzione della Pupa e il secchione 2019 : Da queste colonne vi abbiamo già dato la data di messa in onda della nuova serie della Pupa e il secchione. Secondo le indiscrezioni che abbiamo avuto modo di raccogliere il varietà prodotto dalla Endemol Shine Italy partirà giovedì 21 marzo in prima serata su Italia1. La Pupa e il secchione dal 21 marzo su Italia 1 (Anteprima Blogo) prosegui la letturaI Retroscena di Blogo: Nicola Savino ...

I Retroscena di Blogo : Teresa - Maria - la voglia - la pazzia : Qualche giorno vi avevamo dato conto da queste colonne dell'incontro a viale Mazzini fra Maurizio Costanzo ed il direttore di Rai1 Teresa De Santis. Il motivo dell'incontro, secondo quanto avevamo appreso era l'allungamento di S'è fatta notte sulla prima rete Rai, ma certamente fra i due si è parlato anche di altro e siamo certi che la De Santis abbia espresso la stima per la moglie di Maurizio. Teresa De Santis considera la De Filippi ...

Retroscena Blogo : Made in Sud - Elisabetta Gregoraci verso la conferma : La certezza - grazie all'annuncio del direttore di rete Carlo Freccero - è l'approdo di Stefano De Martino, il ballerino lanciato da Amici di Maria De Filippi, pronto alla sua prima esperienza da conduttore, dopo quella (non particolarmente esaltante) da inviato dell'Isola dei famosi nella scorsa stagione. Stiamo parlando di Made in Sud, il programma comico di Rai 2 che tornerà in onda, salvo novità dell'ultima ora, il 25 febbraio ...

I Retroscena di Blogo : Tommaso Marazza nuovo capo autore alla Prova del cuoco : Chi prende il posto di Casimiro Lieto alla Prova del cuoco? TvBlog è in grado di rispondere a questa domanda. La poltrona, scottante oppure no, di capo autore della Prova del cuoco passa da Lieto, che è tuttora in trepidante attesa di entrare nella squadra di Vita in diretta, a Tommaso Marazza.Ma chi è Tommaso Morazza? Classe 1972, nato a Busto Arsizio, inizia la sua carriera autorale in tv nel 1998 in RAI, lavorando per cinque anni ...

I Retroscena di Blogo : Ora o mai più ed il perchè è finito al sabato sera : Ora o mai più va in onda il sabato sera su Rai1 e sta sfidando la corazzata più corazzata della televisione italiana, quel C'è posta per te che porta a casa dati di ascolto attorno al 30% di share. Una missione davvero impossibile quella del programma condotto da Amadeus che dopo la prima puntata al 18% di share, nell'ultima emissione è sceso al 15%.Uno spettacolo musicale che ha riportato il varietà classico nel sabato sera della rete ...

I Retroscena di Blogo : Beppe Grillo manco lo voleva lo Speciale di Rai2 : Le polemiche in questi ultimi giorni non sono di certo mancate. Lo Speciale di questa sera su Rai2 Grillo c'è, naturale prosecuzione di quello dedicato ad Adriano Celentano e anello dei prossimi incentrati su Roberto Benigni e più avanti su Enzo Tortora, ha suscitato un vespaio di battute e contro battute. Giorgio Gori: Non mi piace il PD che attacca Freccero per lo Speciale su ...

I Retroscena di Blogo : Il giallo della domenica dal dottore : Sembrava che il cielo fosse tornato sereno. Proprio da queste colonne vi avevamo dato conto della ritrovata serenità fra Carlo Freccero e Lucio Presta sulla collocazione del telefilm d'oltre oceano The good doctor, che avrebbe lasciato, con l'arrivo della seconda serie inedita, la giornata del venerdì e si sarebbe posizionato alla domenica. I Retroscena di Blogo: Torna il sereno fra Freccero e ...

I Retroscena di Blogo : Costanzo a Rai1 e si allunga S'è fatta notte : Ormai il suo appuntamento di terza serata su Rai1 è un classico del palinsesto notturno del primo canale della Rai. S'è fatta notte naviga fra le proposte di talk sotto la luce della Luna da ormai molto tempo e proprio sotto l'ottica dei prossimi impegni di Maurizio Costanzo su Rai1 le cronache ci dicono di un incontro fra il popolare giornalista romano e la nuova direttrice del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo.Si narra di ...

I Retroscena di Blogo : Torna il sereno fra Freccero e Presta e The good doctor passa alla domenica : La guerra a colpi di dichiarazioni delle scorse settimane sembra ormai acqua passata. Negli ultimi giorni si vedono spesso insieme Carlo Freccero e Lucio Presta, che avevano impugnato la spada per sfidarsi a duello a colpi di frecciate e l'oggetto del contendere era il telefilm The good doctor, le cui repliche Freccero aveva posizionato di venerdì, proprio contro il varietà della moglie di Presta, quel Superbrain condotto da Paola ...

I Retroscena di Blogo : Minoli su National Geographic con Green leader e l'anno prossimo il ritorno a La7 : L'appuntamento è per lunedì 4 febbraio quando debutta su National Geographic Giovanni Minoli in una nuova serie televisiva dal titolo Green leader, le aziende e il pianeta. Alle ore 20:40 Minoli incontrerà i leader delle maggiori imprese italiane per raccontare la prospettiva di una economia sostenibile. Gli ospiti di questi appuntamenti diffusi dal canale posizionato sul tasto numero 403 del telecomando di Sky sono alcuni fra i più ...

Retroscena Blogo : Carlo Freccero a pranzo con Giovanni Minoli - menù a base di... Rai2? : Sono settimane intense per Carlo Freccero, impegnato a mettere mano a Rai2, la rete che dirigerà fino a novembre prossimo. Tra l'introduzione ad un film e uno show in conferenza stampa, il direttore della seconda rete della tv pubblica trova anche il tempo per nutrirsi. La conferma di questa clamorosa rivelazione è arrivata poco fa quando Freccero sarebbe stato avvistato all'uscita di un noto ristorante nell'elegante quartiere Prati di ...

I Retroscena di Blogo : Ipotesi Verdetto finale nel day time di Rai1 : E' stato per parecchio tempo uno dei titoli forti del portafoglio di Rai1. Ci riferiamo a Verdetto finale, il programma condotto da Veronica Maya, Monica Leofreddi e Tiberio Timperi, che ha vissuto nel palinsesto del primo canale della Rai prima al mattino e poi nel primo pomeriggio. Ebbene, secondo quanto apprendiamo questo storico titolo potrebbe tornare sulla Rete 1 nella prossima stagione televisiva.Si starebbe infatti pensando di ...

Retroscena Blogo : La vita in diretta - le voci su Giletti e il no di Elisa Isoardi : Sono settimane intense in casa Rai quelle che stiamo vivendo, perché i nuovi direttori di rete, Teresa De Santis per Rai1 e Carlo Freccero per Rai2, stanno pensando e progettando il palinsesto dei prossimi mesi e, in particolare, del prossimo autunno (lavoro compiuto anche dal confermato Stefano Coletta per Rai3, ovviamente). Le voci in circolazione sono tante e non è mai semplice distinguere tra mero gossip, speculazioni politiche ...

I Retroscena di Blogo : L'inviato dell'Isola dei famosi 2019 : Mancano solamente una manciata di giorni alla partenza dell'edizione 2019 dell'Isola dei famosi. Giovedì 24 gennaio 2019 parte infatti la nuova serie del reality show made in Honduras guidato ancora una volta da Alessia Marcuzzi. Da queste colonne vi avevamo già anticipato il cast del programma, ma volavano nell'aria ancora alcune incertezze figlie di voci che erano circolate rispetto alla figura delL'inviato di questo ...