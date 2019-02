Cori razzisti | il Milan multato di altri 20 mila euro in Coppa Italia

Cori razzisti - Gravina : 'Rispetto Salvini - abbiamo ruoli diversi' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Cori razzisti a Koulibaly - depositata una denuncia in Procura a Milano : L'avvocato Sergio Pisani ha chiesto l'acquisizione dei filmati di Inter-Napoli per individuare i tifosi che hanno intonato i Cori contro il senegalese. L'articolo Cori razzisti a Koulibaly, depositata una denuncia in Procura a Milano è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Per Salvini sospendere le partite per Cori razzisti "fa ridere" : La Federazione gioco calcio decide di intervenire contro gli episodi di razzismo: il Consiglio federale ha deciso di modificare la procedura di sospensione temporanea delle partite. In caso di cori razzisti, quindi, al primo episodio le squadre andranno al centro del campo, mentre se si verificherà un secondo episodio le squadre si recheranno negli spogliatoi. Per quanto riguarda la sospensione del match, invece, ...

Cori razzisti - per la sospensione momentanea della partita basteranno due richiami : La Figc cambia la procedura per la sospensione temporanea delle partite in caso di Cori razzisti. Il consiglio federale della Federazione italiana gioco calcio ha ridotto i richiami necessari da tre a ...

Cori razzisti - la Figc cambia le regole : squadre fuori dal campo al secondo episodio : Il consiglio federale della Figc ha stabilito delle modifiche nella procedura per la sospensione temporanea delle partite in...

Cori razzisti : Salvini critica la Federcalcio - "Non facciamo ridere..." : Salvini critica la Federcalcio per le nuove regole varate in materia di Cori razzisti. "facciamo la scala Richter dei 'buu', dai non facciamo ridere...". Con queste parole il titolare del Viminale ha commentato la decisione della Figc di sospendere temporaneamente le partite dopo il secondo episodio di intolleranza.

Cori razzisti - la Figc : "Squadre negli spogliatoi al secondo richiamo" : Novità in campo. La Figc ha stabilito che, in caso di Cori razzisti , al secondo richiamo le squadre rientreranno negli spogliatoi . Al primo episodio - spiega la Federcalcio - le due squadre saranno ...

Cori razzisti - la Figc : “Squadre fuori dal campo dopo due episodi” : Cori razzisti, la Figc: “Squadre fuori dal campo dopo due episodi” Cambiano le regole: prima il provvedimento scattava al terzo caso di insulti. Lo stop definitivo alle partite però rimane di competenza del responsabile per l’ordine pubblico Parole chiave: ...

Figc - Cori razzisti : dopo due episodi le squadre lasceranno il campo : Il Consiglio Federale della Figc, oltre alla modifica del format della Serie B, ha stabilito le nuove regole di comportamento in caso di cori razzisti. L'articolo Figc, cori razzisti: dopo due episodi le squadre lasceranno il campo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Cori razzisti - la Figc : "Squadre fuori dal campo dopo due episodi" - : Cambiano le regole: prima il provvedimento scattava al terzo caso di insulti. Lo stop definitivo alle partite però rimane di competenza del responsabile per l'ordine pubblico

Figc cambia le regole - dopo due episodi di Cori razzisti squadre negli spogliatoi : cambiano le procedure Figc per la sospensione temporanea delle partite in caso di cori razzisti. Secondo quanto stabilito dal Consiglio federale, al verificarsi del primo episodio le squadre dovranno andare al centro del campo. In caso di reiterazione dei cori le squadre dovranno recarsi negli spogliatoi. La decisione di eventuale sospensione della partita spetta sempre alle autorità competenti, quindi ai responsabili di ordine ...

Cori razzisti - ufficiale : partite sospese temporaneamente dopo due episodi : Il Consiglio Federale ha deciso di modificare la procedura di sospensione temporanea delle partite in caso di Cori razzisti: come annunciato dalla Figc si scende da tre a due richiami. Al primo ...

Cori razzisti - la Figc rivede le regole : squadre via dal campo al secondo richiamo : Cambia la procedura per la sospensione temporanea delle partite in caso di Cori razzisti. Lo ha stabilito il consiglio federale della Figc riducendo da tre a due i passaggi, squadre al centro del ...

Cori razzisti - Figc : squadre lasceranno il campo dopo due episodi : Cambia la procedura per la sospensione temporanea delle partite in caso di Cori razzisti . Lo ha stabilito il consiglio federale della Figc , che ha ridotto da tre a due i passaggi necessari: una ...