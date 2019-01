Calcio | Gianluca Vialli potrebbe diventare capo delegazione della Nazionale Italiana Il

Gianluca Vialli e la rivelazione sulla sua malattia Foto|Video L’affetto del mondo del Calcio «Coraggio - sei un guerriero» : L’ex calciatore: sto bene, ma non so come finirà la partita. «Mancini? Per me resta un fratello. Sono stato fortunato: ho corso per lui, Zola, Baggio e Del Piero»