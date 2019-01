Sky Cinema presenta la nuova commedia di Abatantuono e Salemme

Mercoledi 23 Gennaio sui canali Sky Cinema HD : Perfetti sconosciutiQuante coppie si sfascerebbero se uno dei due guardasse nel cellulare dell'altro? E' questa la premessa narrativa dietro la storia di un gruppo di amici di lunga data che si incontrano per una cena destinata a trasformarsi in un gioco al massacro. E la parola gioco e'...

Parte la corsa per le nomination agli Oscar - diretta tv su Sky Cinema alle 14 - 15 : Parte oggi, 22 gennaio, a Los Angeles, la corsa alle nomination per gli Oscar. Si potranno seguire in Italia su Sky Cinema Uno in diretta dalle 14,15. Tra i favoriti per le nomination Bohemian ...

Oscars Nominations 2019 in diretta su Sky Cinema Uno : A poco più di un mese dalla Notte degli Oscar® 2019, è tempo di scoprire quali sono le nomination: l’annuncio dei candidati ai prossimi Academy Awards® sarà trasmesso in diretta su Sky Cinema Uno, martedì 22 gennaio dalle 14.15, dal Samuel Goldwyn Theater di Los Angeles. Nello studio di Cinepop, sarà Francesco Castelnuovo, in compagnia di Elena Di Cioccio e del Cinemaniaco Gianni Canova, a ...

Martedi 22 Gennaio sui canali Sky Cinema HD : Ogni giornoRhiannon vive una giornata speciale con il suo ragazzo Justin, che sembra piu' attento, romantico e sensibile del solito. E finalmente si innamora di lui. Ma nei giorni successivi coglie gli stessi segnali di quel giorno in altre persone, mentre Justin sembra tornato quello di sempre. Finche' non e' entita' incorporea...

Lunedi 21 Gennaio sui canali Sky Cinema HD : La Signora dello zoo di VarsaviaJan Zabisnki diventa direttore dello zoo di Varsavia nel 1929. Insieme a sua moglie Antonina popola il giardino zoologico, nato da una mostra itinerante ottocentesca di animali, delle specie piu' belle e piu' esotiche. Nel '39, pero', l'invasione della Polonia da parte della Germania...

Domenica 20 Gennaio sui canali Sky Cinema HD : Cose nostre - MalavitaDecisosi a parlare e mandare in galera tutta la sua famiglia (o almeno quelli che ha lasciato in vita) assieme al proprio clan, il boss mafioso Giovanni Manzoni e' continuamente trasferito da una casa all'altra e da un'identita' fittizia all'altra per il programma protezione testimoni dell'FBI. Arrivato con la moglie, la figlia adolescente e il figlio di poco piu' piccolo in un paesino della Francia, tentera' di sopprimere ...

Sabato 19 Gennaio sui canali Sky Cinema HD : VikingSpettacolare ritratto di un guerriero del Medioevo. X secolo: il principe Vladimir, costretto all'esilio dal sanguinario fratello, raduna un esercito per riconquistare la sua terra. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) End of Justice: nessuno è innocenteRoman e' avvocato a Los Angeles e lavora in uno studio che si occupa di clienti, appartenenti a classi sociali bisognose, spesso impossibilitati ad avere una difesa degna di ...

'Tintoretto. Un ribelle a Venezia' arriva al cinema il docu di Sky Arte : In occasione dell'anniversario dei cinquecento anni dalla nascita, arriva in anteprima nelle sale cinematografiche italiane 'Tintoretto. Un ribelle a Venezia', un nuovo esclusivo docu-film firmato da ...

Venerdi 18 Gennaio sui canali Sky Cinema HD : End of Justice: Nessuno è innocenteRoman e' avvocato a Los Angeles e lavora in uno studio che si occupa di clienti, appartenenti a classi sociali bisognose, spesso impossibilitati ad avere una difesa degna di questo nome. Roman, anche per il carattere che ha che lo spinge a non trattenersi dinanzi a palesi ingiustizie, e' stato sempre tenuto dal suo collega William Jackson nelle retrovie a preparare la documentazione dei casi. Quando ...

Giovedi 17 Gennaio sui canali Sky Cinema HD : Red SparrowUn adattamento del libro di spionaggio di Jason Matthews, i cui diritti Cinematografici sono stati comprati dalla 20th Century Fox con un assegno a 7 cifre. Il libro e' ambientato nella Russia contemporanea, e racconta la storia dell'agente segreto Dominika Egorova che lotta per sopravvivere nella burocrazia di...

Mercoledi 16 Gennaio sui canali Sky Cinema HD : Vengo anch'ioCorrado e' assistente sociale presso un centro per minori svantaggiati di Segrate, ma ha a sua volta un problema: e' dipendente dagli psicofarmaci, tanto da finire licenziato. Dovendo partire, decide di accompagnare Aldo, affetto da sindrome di Asperger, dal suo vero padre a Pescara. Per risparmiare sul viaggio i due caricano Maria, che vanno a prendere fuori dal carcere e devono portare al porto di Brindisi dalla figlia Lorenza, ...

Martedi 15 Gennaio sui canali Sky Cinema HD : Operazione S.M.A.R.T. - Senza treguaOrlando Bloom in un action sulle vie di Shanghai. Un agente di sicurezza viene incaricato di trasportare una preziosa reliquia cinese, ma la sua missione sara' piena di insidie.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Tutti i soldi del mondoLuglio 1973. John Paul Getty III, nipote sedicenne del magnate del petrolio Jean Paul Getty, viene rapito a Roma da una banda di criminali calabresi che chiede alla ...

Lunedi 14 Gennaio sui canali Sky Cinema HD : Tutti i soldi del mondoLuglio 1973. John Paul Getty III, nipote sedicenne del magnate del petrolio Jean Paul Getty, viene rapito a Roma da una banda di criminali calabresi che chiede alla famiglia un riscatto di 17 milioni di dollari. Gail, la madre del ragazzo, si rivolge a nonno Jean Paul, il quale rifiuta categoricamente...

Domenica 13 Gennaio sui canali Sky Cinema HD : Drone - Scegli il tuo nemicoSean Bean in un appassionante thriller sulla guerra al terrorismo. La vita di un pilota di droni viene sconvolta quando decide di accogliere in casa un misterioso imprenditore pakistano. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Michelangelo - InfinitoTre livelli di narrazione e, al centro della scena, un limbo concettuale ambientato nelle suggestive Cave di Marmo di Carrara, dove Michelangelo rievoca gli snodi ...