EYOF Invernali 2019 | i convocati dell’Italia Spedizione da 38 atleti

(Di martedì 22 gennaio 2019) Nella giornata di oggi è stata comunicata la composizione ufficiale della squadre azzurra che prenderà parte alla 14esima edizione degli, in scena dal 9 al 16 febbraio a Sarajevo, in Bosnia-Erzegovina. A rappresentare l’Italia nel prossimo Festival Olimpico della Gioventù Europea ci saranno ben 38(19 uomini e 19 donne), di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Il Capo Missione per gli azzurri sarà Alessio Palombi.Per la Federazione Italiana SportStefano Canavese, Hannah Auchentaller, Daniel Oberegger, Rebecca Passler, Francesco Petitjacques, Martina Trabucchi, Fabio Piller Cottrer, Linda Zingerle gareggeranno nel biathlon, Alessandro Chiocchetti, Silvia Campione, Matteo Ferrari, Francesca Cola, Pietro Pomari, Sara Hutter, Luca Sclisizzo, Anna Rossi nello sci di fondo, Matteo Bendotti, Annette Belfrond, Filippo Della Vite, Flavia Diletta Giordano, ...