Australian Open 2019 | Novak Djokovic e Serena Williams a caccia delle semifinali

Australian Open 2019 : Nadal batte Tiafoe in tre set - in semifinale troverà Tsitsipas : Diretta Australian Open 2019: sarà Nadal-Tsitsipas la prima semifinale nello Slam di Melbourne, nel torneo Wta avremo Kvitova-Collins.

Australian Open – Serena Williams da record : il successo contro Simona Halep le regala un grande primato : Serena Williams continua a scrivere il proprio nome nell’albo dei record del tennis: la tennista americana è diventata la tennista più anziana di sempre a battere la n°1 al mondo Serena Williams è considerata, a mani basse, il G.O.A.T del tennis femminile. La tennista americana è un mix di potenza e tecnica che non si era mai visto prima nel circuito femminile e la sua bacheca parla chiaro: 23 Slam raggiunti in carriera, uno in meno della ...

Australian Open – Il ritorno al top dopo la coltellata - Kvitova si commuove : “non credevo di farcela” [VIDEO] : Petra Kvitova raggiunge la semifinale degli Australian Open: la tennista ceca si commuove al ricordo dell’aggressione subita 2 anni fa le è quasi costata la carriera Grazie al successo su Ashleigh Barty, Petra Kvitova ha raggiunto le semifinali degli Australian Open e risulta virtualmente la numero 1 al mondo. Un gran risultato per la tennista ceca che, negli ultimi giorni del 2017, ha subito una violenta aggressione in casa propria, nella ...

Australian Open 2019 : Rafael Nadal è il favorito? Zero set concessi e avversari dominati : Un rullo compressore nel tabellone maschile degli Australian Open 2019. Rafael Nadal si è qualificato per le semifinali del primo Slam dell’anno senza aver concesso ancora un set agli avversari e mostrando una condizione fisica davvero eccezionale, nonostante le Zero partite ufficiali giocate prima di Melbourne. Infatti Nadal, dopo quattro mesi dall’ultimo match (la semifinale degli US Open persa per ritiro contro Juan Martin Del ...

Australian Open – Zverev in tutta sincerità : “spaccare la racchetta mi ha fatto sentire meglio!” : Alexander Zverev commenta l’episodio che lo ha visto distruggere la propria racchetta durante la sfida contro Raonic: il tedesco non si pente del gesto, anzi spiega di averne tratto beneficio Alexander Zverev ha mancato ancora una volta l’appuntamento con il primo Slam della carriera. Il giovane talento tedesco è stato sconfitto nettamente nei quarti di finale da Milos Raonic, offrendo una prestazione tutt’altro che convincente. Sotto di ...

Australian Open 2019 : Rafael Nadal è il favorito? Zero set concessi e avversari dominati : Un rullo compressore nel tabellone maschile degli Australian Open 2019. Rafael Nadal si è qualificato per le semifinali del primo Slam dell’anno senza aver concesso ancora un set agli avversari e mostrando una condizione fisica davvero eccezionale, nonostante le Zero partite ufficiali giocate prima di Melbourne. Infatti Nadal, dopo quattro mesi dall’ultimo match (la semifinale degli US Open persa per ritiro contro Juan Martin Del ...

Australian Open - che gaffe per Serena Williams : annunciano la n°1 WTA - entra lei al posto della Halep [VIDEO] : Viene annunciata l’entrata di Simona Halep come ‘numero 1 al mondo’, ma per errore (o abitudine?) Si presenta Serena Williams che, accortasi dell’errore torna subito indietro Forse per la musica nelle cuffie e la troppa concentrazione, o magari un lapsus, essendo fin troppo abituata al ruolo da numero 1, Serena Williams é incappata in una particolare gaffe prima dell’inizio della sfida degli ottavi di finale ...

Australian Open 2019 - Rafael Nadal : “Soddisfatto di come ho giocato. Tsitsipas? Un grande giocatore - è cresciuto molto in breve tempo” : Missione compiuta per Rafael Nadal. Lo spagnolo (n.2 del mondo) conquista la semifinale degli Australian Open 2019 sconfiggendo con il punteggio di 6-3 6-4 6-2 l’americano Frances Tiafoe (n.39 del ranking) in 1 ora e 49 minuti di partita. Un match dominato dal campione spagnolo che quasi mai ha dato l’impressione di soffrire lo statunitense, sciorinando tutto il suo repertorio. E così, per Rafa, è arrivata la qualificazione senza ...

VIDEO Nadal-Tiafoe Highlights Australian Open - lo spagnolo vola in semifinale e annichilisce lo statunitense : Missione compiuta per Rafael Nadal. Lo spagnolo (n.2 del mondo) conquista la semifinale degli Australian Open 2019 sconfiggendo con il punteggio di 6-3 6-4 6-2 l’americano Frances Tiafoe (n.39 del ranking) in 1 ora e 49 minuti di partita. Un match dominato dal campione spagnolo che quasi mai ha dato l’impressione di soffrire lo statunitense, sciorinando tutto il suo repertorio. E così, per Rafa, è arrivata la qualificazione senza ...

Australian Open - Nadal in semifinale : ostacolo Tsitsipas verso l'ultimo atto : Stefanos Tsitsipas è già nella storia del tennis. Dopo aver eliminato Federer negli ottavi, era atteso alla fatidica prova del nove contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut, 23esima testa di serie, ...

Tennis - Australian Open : Nadal abbatte Tiafoe e aspetta Tsitsipas - favole Collins e Kvitova : Rafael Nadal conquista la semifinale degli Australian Open 2019 , battendo senza troppi problemi Frances Tiafoe in tre set: 6-3, 6-4, 6-2 il punteggio finale. Al prossimo turno se la vedrà con la ...

Australian Open : chi sono i giovani : Stefanos Tsitsipas come da pronostico liquida Bautista Agut e va in semifinale dove incontrerà Rafa Nadal che ha sconfitto il giovane statunitense Tiafoe. Nel torneo femminile, definita la prima ...

Australian Open 2019 - i risultati di oggi dei quarti di finale : Nadal e Tsitsipas in semifinale : Rafa Nadal si è qualificato per la semifinale degli Australian Open, primo Slam del 2019. Il maiorchino, seconda testa di serie del seeding, ha avuto vita piuttosto agevole nel suo quarto di finale, ...

Tennis - Australian Open : Tsitsipas non si ferma - in semifinale contro Nadal : MELBOURNE - Continua la marcia di Stefano Tsitsipas. Il 20enne greco, dopo aver eliminato Federer agli ottavi di finale, accede alle semifinali degli Australian Open grazie al successo sullo spagnolo ...