Serie B | è il giorno di Tumminiello al Lecce Ammucchiata in zona playoff | ecco risultati

Basket - Serie A 2019 - 16a giornata : Sassari allunga - viene ripresa - ma infine batte Reggio Emilia per 82-71 nell’anticipo di mezzogiorno : Nonostante l’assenza di Scott Bamforth, cui tutto il PalaSerradimigni tributa un applauso e svariati fogli con la scritta “Forza Scott”, il Banco di Sardegna Sassari fa leva su un’ottima prestazione di squadra per battere la Grissin Bon Reggio Emilia per 82-71. La partita vede l’esordio di Tyrus McGee e di Justin Carter in maglia Dinamo, mentre con quella della formazione reggiana mancano Pedro Llompart, Pablo ...

Serie A Parma - il giorno di Kucka : «Contento di essere qui - darò tutto» : Parma - Juraj Kucka si presenta da nuovo giocatore del Parma . Con lui, in conferenza stampa, presente il Presidente Pizzarotti : "Juraj è un calciatore molto importante. Il Direttore Faggiano è ...

Calciomercato - è il giorno clou : arrivano i bomber in Serie B - affari chiusi : È un Calciomercato attivissimo quello di Serie B con tante società pronte ad investire per rafforzare le rispettive rose. Tra le più attive c'è senza dubbio il Brescia che ieri ha chiuso l'affare per il centrocampistaDessena, ormai ex Cagliari. Anche la Cremonese e il Benevento sono molto attive sul mercato. I lombardi hanno già acquistato Soddimo ed ora sono vicinissimi al colpaccio Ciofani, che potrebbe arrivare dal Frosinone già nella ...

Pallavolo – Serie A2 Femminile : si gioca la sedicesima giornata - tutti in campo il giorno dell’Epifania : Nel giorno dell’Epifania la sedicesima giornata della Samsung Volley Cup A2 Sono ormai delineate le cinque squadre che proseguiranno nella pool promozione e quelle che dovranno vedersela per non retrocedere. Sono infatti ben otto i punti che dividono la P2P Givova Baronissi, sesta in classifica a 15 punti che sarà a riposo in questo turno, e la Itas Città Fiera Martignacco, quinta in graduatoria. Proprio quest’ultima dovrà ...

Le notizie del giorno – Ripescaggi Serie B - svolta nelle ultime ore : Le notizie del giorno – I campionati di Serie B e Serie C sono in corso, gli ultimi mesi sono stati caldissimi sul fronte Ripescaggi con sentenze, ricorsi e cambi di format, alla fine la decisione è stata quella di confermare la Serie B a 19 squadre. Ma si tratta solo di una situazione momentanea ed il format a 22 squadre verrà ristabilito già dalla prossima stagione e la Serie C (che ad oggi è 59 squadre) a 60 squadre. Ma a fare ...

Le notizie del giorno – Incredibile valzer di allenatori anche in Serie A : Le notizie del giorno – E’ in corso una stagione molto importate, i campionati sono entrati nella fase decisiva. Nella giornata di oggi la clamorosa notizia del divorzio tra il Manchester United e José Mourinho, i rapporti non erano di certo idilliaci ma in pochi si aspettavano un ribaltone in questa fase della stagione. Lo United ha deciso di affidarsi ad un traghettatore fino al termine della stagione per poi regalarsi un ...

Le notizie del giorno – Shock Serie A - maxi-scommesse della camorra su una squadra : Le notizie del giorno – Il campionato di Serie A è entrato nella fase importante, si gioca la 16^ giornata del massimo torneo italiano, un turno molto importante ed in grado di portare indicazioni per il proseguo della stagione. Si tratta di un campionato avvincente, la Juventus è nettamente la favorita alla vittoria finale ma il Napoli non ha intenzione di mollare fino all’ultimo, per il resto torneo molto equilibrato per quanto ...

Jurgen Klopp schiaccia l’occhio alla Serie A : “un giorno verrò - se ancora mi vorrà qualcuno” : Jurgen Klopp ha parlato, tra il serio ed il faceto, del suo possibile futuro in Serie A dopo i contatti col Napoli delle scorse annate Jurgen Klopp schiaccia l’occhio alla Serie A. Il tecnico del Liverpool ha parlato in conferenza stampa della gara che dovrà affrontare contro il Napoli di Ancelotti, aprendo una finestra sul proprio futuro. L’Italia piace a Klopp e qualche contatto in passato c’è stato proprio col Napoli ...

Il calciomercato del giorno – La nuova squadra di Viviano in Serie A ed il terzino per l’Inter : Il calciomercato del giorno – Si pensa già alla prossima giornata del campionato di Serie A ma a tenere banco è anche il calciomercato, nella gara di ieri di Coppa Italia si sono affrontate Sampdoria e Spal, successo per la squadra di Giampaolo, gol nel finale di Kownacki con evidente errore da parte del portiere Milinkovic-Savic. Problema portiere dunque alla Spal con Gomis che non garantisce sicurezza tra i pali, per questo motivo ...

Serie A - è il giorno di Fiorentina-Juventus : Archiviata la tre giorni europea, oggi torna il campionato con i tre anticipi della 14ma di Serie A. Si parte alle 15 con Spal-Empoli, alle 18 la Juventus capolista gioca in trasferta a Firenze. "La ...

Basket - Serie A : il giorno di Venezia-Milano - Avellino e Bologna ridono : Nel giorno del big match di Serie A Venezia-Milano, dopo la sconfitta di Cremona in casa con Varese e la vittoria di Avellino a Reggio Emilia, Brindisi con Brescia prova a scalare la classifica. ...