Precoci | niente scatto di 5 mesi per la stima di vita | istanze per la pensione entro marzo

Blastingnews

: @matteosalvinimi NON STAI FACENDO NIENTE PER L'UNICA CATEGORIA CHE ANDREBBE SALVAGUARDATA CIOÈ I PRECOCI CHE TI AV… - Mario96618231 : @matteosalvinimi NON STAI FACENDO NIENTE PER L'UNICA CATEGORIA CHE ANDREBBE SALVAGUARDATA CIOÈ I PRECOCI CHE TI AV… - Mario96618231 : @matteosalvinimi MA QUALI FATTI BUGIARDI NON AVETE FATTO NIENTE PER I LAVORATORI PRECOCI MANDATE IN PENSIONE CHI H… - Mario96618231 : @matteosalvinimi MA NON TI VERGOGNI NON AI FATTO NIENTE SULLA LEGGE FORNERO E PER I PRECOCI E PARLI ANCORA MEGLIO RIVOTARE IL PD. -

(Di domenica 20 gennaio 2019) Il governo nel decreto su reddito di cittadinanza è pensioni ha mantenuto anche la promessa di congelare gli scatti per l’aspettativa diprevisti sulle pensioni anticipate. Un intervento che riguarda da vicino anche i cosiddettie la misura loro destinata, cioè quota 41. Nata con la manovra del 2018 dell’allora governo Gentiloni, la quota 41 è misura strutturale, cioè non è prevista scadenza e pertanto sarà perfettamente sfruttabile anche nel 2019. I requisiti per rientrare tra i possibili fruitori di questo scivolo pensionistico restano invariati anche nel 2019, compreso il limite contributivo per il quale era previsto l’inasprimento proprio dal 1° gennaio 2019.Quota 41 e requisiti La misura consente di centrare lain anticipo con 41 anni di contributi dei quali almeno uno, anche discontinuo, sia stato versato prima di compiere i 19 anni di età. Anche per ...