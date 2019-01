Calendario F1 2019 | le date | il programma e gli orari delle 21 gare Come vedere tutti i

Calendario Champions League 2019 - il programma e le date di tutti gli ottavi di finale. Gli orari e come vederle in tv : Gli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 si svolgeranno a fine inverno, il sorteggio di Nyon ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della massima competizione continentale. I match di andata si giocheranno il 12-13 e 19-20 febbraio (due partite al giorno), gli incontri di ritorno sono invece previsti il 5-6 e 12-13 marzo (stesso format di distribuzione delle varie partite). Il fischio d’inizio è ...

Classifica Eurolega 2018-2019 | Risultati | Calendario | Date - orari e programma : Di seguito tutti i Risultati e le classifiche dell’Eurolega 2018-2019. STAGIONE REGOLARE 1a GIORNATA Giovedi 11 Ottobre 2018 ore 19.00 CSKA Mosca-FC Barcellona 95-75 ore 20.00 Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv 89-84 ore 20.30 Bayern Monaco-Anadolu Efes 71-90 ore 21.00 Real Madrid-Darussafaka 103-90 Venerdì 12 Ottobre 2018 ore 18.45 Buducnost-Olimpia Milano 71-82 ore 19.00 Khimki Mosca-Olympiacos 66-87 ore 19.00 Zalgiris-Baskonia Vitoria ...

Calcio - Calendario 2019 : date e programma di tutti gli eventi. Europei Under21 - Champions League - Qualificazioni Europei 2020 e tanto altro… : Un’annata come al solito ricchissima di eventi per il Calcio maschile: dal campionato di Serie A, passando per la Champions League/Europa League ed arrivare agli Europei Under21 e alle Qualificazioni agli Europei 2020. Un menù ricchissimo che soddisferà i palati fini degli appassionati desiderosi sempre di assistere agli incontri dei propri beniamini. In casa Italia la speranza è che Juventus e Roma in Champions e Napoli, Inter e Lazio in ...

Champions League calcio - il Calendario del 2019 : date e programma dagli ottavi alla finale : La Champions League 2019 di calcio tornerà in scena il 12-13 febbraio quando si disputeranno i primi incontri degli ottavi di finale. Come da tradizione, la massima competizione continentale si è presa un breve periodo di letargo tra la fase a gironi e quella a eliminazione diretta: a metà dicembre abbiamo conosciuto le migliori 16 squadre d’Europa e si è svolto il sorteggio che ha determinato i vari incroci per il primo turno da dentro a ...

Calendario ciclismo 2019 : date e programma di tutte le gare. Tutte le classiche e i Grandi Giri : Tutto pronto per una nuova Grandissima annata per quanto riguarda il ciclismo su strada. Il circuito World Tour, i Grandi Giri, le classiche, le corse italiane, i Mondiali: un programma come di consueto intensissimo da gennaio ad ottobre. Andiamo a scoprire il Calendario completo con Tutte le date e il programma delle gare. Calendario World Tour 2019 15-20 Gennaio: Santos Tour Down Under (Australia) 27 Gennaio: Cadel Evans Great Ocean ...

Calendario Champions League 2018-2019 : le date e gli orari dai gironi alla finale. Il programma di tutte le partite. Come vederle in tv : L’urna di Montecarlo ha stabilito l’inizio, formale, della Champions League 2018-2019. Gli otto gironi sono stati definiti, con destino differente per le quattro italiane. Sorridono Juventus e Roma: i bianconeri affronteranno il pericolo Manchester United e l’insidia Valencia, ma restano favoriti per il primo posto nel gruppo H; i giallorossi, invece, nel gruppo G, dovranno vedersela con il Real Madrid ma anche con CSKA Mosca e ...

Calendario MotoGP 2019 : date - programma - orari e tv delle 19 gare del Mondiale e dei test : Il 2018 è ormai agli sgoccioli e allora vale la pena pensare a quel che sarà l’anno prossimo. Ebbene, saranno in programma 19 GP, iniziando dal Qatar il prossimo 10 marzo e chiudendo a Valencia il 17 novembre 2019. Si arriverà nel Vecchio Continente nel mese di maggio con i consueti GP di Spagna (a Jerez de la Frontera) e Francia (a Le Mans). A giugno il Calendario non presenta novità con il Mugello programmato per il weekend del 2 giugno, ...

Calendario Europa League 2019 - il programma e le date di tutti i sedicesimi di finale. Gli orari e come vederle in tv : I sedicesimi di finale di finale della Champions League 2018-2019 si svolgeranno a fine inverno, il sorteggio di Nyon ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della seconda competizione continentale. I match di andata si giocheranno il 14 febbraio, gli incontri di ritorno sono invece previsti il 21 febbraio (salvo anticipi per questioni di campi). Il regolamento è il consueto: passa il turno la squadra che ha ...

Calendario F1 2019 : le date - gli orari e il programma delle 21 gare. Come vederle in tv : Tutto confermato. E’ questo l’esito del Consiglio Mondiale della Federazione Internazionale dell’Automobile che ha confermato quanto già era stato deciso a Parigi il 12 ottobre relativamente al Calendario 2019 del Mondiale di Formula Uno. Il programma di 21 GP è rimasto invariato rispetto alla bozza iniziale, resa nota da Liberty Media nel mese di agosto. Il Circus inizierà il proprio viaggio a Melbourne, in Australia, il 17 ...

Calendario Test MotoGP 2019 : date - programma - orari e tv : Signore e signori, tra 40 giorni esatti la MotoGP tornerà in pista. Il Mondiale 2019 è molto più dietro l’angolo di quel che si pensi. I piloti, infatti, tra poco più di un mese inizieranno a fare sul serio, con i primi Test pre-stagionali, in vista di un Calendario quanto mai fitto. Il primo assaggio della MotoGP lo vivremo con la tre-giorni di Sepang, in Malesia, il 6-7-8 febbraio 2019. Dopo due settimane, poi, i protagonisti saranno di ...