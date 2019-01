Ultime Notizie Roma del 18-01-2019 ore 18 | 10

E45 - viadotto Puleto chiuso per rischio crollo : è caos/ Ultime Notizie - ingorghi e disagi tra Emilia e Toscana : chiuso il viadotto Puleto sull'E45: rischia il crollo. Ultime notizie, è caos tra Emilia e Toscana, i primi disagi sul traffico e sull'economia.

Brexit - Theresa May ottiene la fiducia/ Ultime Notizie - premier rilancia la trattativa con Ue : Brexit, la May incassa la fiducia/ Ultime notizie, l'UE apre alla proroga: uscita dall'Europa entro il 2020? Londra spera che tale ipotesi si verifichi

Ultime Notizie Roma del 18-01-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ti senti parole del Presidente della commissione Unione Europea Jean Claude junker sull’uso eccessivo dell’austerity hanno stimolato alcune riflessioni che è giusto fare questo è un tema che richiama tutti i paesi dell’Unione ad una riflessione accurata me l’avvicinarsi alle elezioni ...

Tish e Alberto Urso Ultime Notizie - lui vuole riprovarci : “Mettici il cuore” : Alberto Urso e Tish, news Amici 2019: la storia non è ancora morta? La curiosità nei confronti di Alberto Urso e Tish diventa sempre più forte. I fan vogliono sapere il prima possibile qual è il loro reale rapporto fuori da Amici 18, visto che all’interno della scuola non si rivolgono nemmeno la parola. Se […] L'articolo Tish e Alberto Urso ultime notizie, lui vuole riprovarci: “Mettici il cuore” proviene da Gossip e Tv.

Ultime Notizie Roma del 18-01-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano o Ferrigno economia in apertura l’Europa non è in grado di completare l’unione bancaria e di mercato dei capitali c’è un assenza di intraprendenza nel creare una capacità fiscale sopranazionale di emettere debito europeo che può essere utilizzato per finanziare investimenti pubblici Va sottolineato il governatore di bankitalia Ignazio Visco In ...

RUSSIAGATE - TRUMP COSTRINSE COHEN A MENTIRE/ Ultime Notizie - il presidente trema 'La più grave accusa' : RUSSIAGATE, TRUMP COSTRINSE COHEN a MENTIRE/ Ultime notizie, il presidente trema "E' la più grave accusa nei suoi confronti fino ad ora"

Abusi su pazienti : cardiologo arrestato a Urbino/ Ultime Notizie - anche minorenni tra le vittime : Abusi su pazienti: cardiologo arrestat. Ultime notizie, choc ad Urbino: in nove donne accusano il medico tra cui una 12enne e la madre di una 16enne.

CALCIOMERCATO MILAN/ Ultime Notizie - dalla Spagna : si insegue sempre Carrasco ma rimane il nodo ingaggio : CALCIOMERCATO MILAN, Ultime notizie: sempre calda la pista che porta a Carrasco. il belga piace ma rimane il problema ingaggio.

Ultime Notizie Roma del 18-01-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli nella seconda prova scritta della maturità 2019 debutta la prova multidisciplinare liceo classico sono previsti Infatti latino e Greco matematica e fisica allo Scientifico sono le materie previste per la seconda prova dell’esame di maturità Lo ha comunicato oggi il Miur l’Unione Europea non è un comitato d’affari ma una comunità di valori ...

Ultime Notizie Roma del 18-01-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale nuovo dalla redazione studio Roberta Frascarelli la partecipazione a Davos è stata cancellata dalla Casa Bianca non solo per il presidente Donald Trump ma anche per tutta la delegazione statunitense non ci saranno Dunque nel Segretario di Stato né quello al tesoro lo ha detto la portavoce presidenziale Sarah Sanders spiegando il Porchetto lo shutdown ti richiamo negli Stati Uniti Donald Trump ordinò al suo ex ...

Ultime Notizie Roma del 18-01-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale dalla redazione studio Roberta Frascarelli la partecipazione Davos è stata cancellata dalla Casa Bianca non solo per il presidente Donald Trump ma anche per tutta la delegazione statunitense non ci saranno Dunque nel Segretario di Stato né quello al tesoro lo ha detto la portavoce presidenziale Sarah Sanders sta spiegando il prosecco lo shutdown delle siamo negli Stati Uniti Donald Trump ordinò al suo ex avvocato ...

Bambino caduto nel pozzo in Spagna - Ultime Notizie : a Malaga le speranze si affievoliscono - Sky TG24 - : Dopo cinque giorni, sono sempre più ridotte le possibilità di trovare in vita il piccolo Julen a causa delle complicazioni nelle operazioni di salvataggio. Sospeso il tentativo di realizzazione di un ...

Ultime Notizie Roma del 18-01-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale hai trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli sono troppo ordinò il suo ex avvocato Michael condimenti Ro il congresso sulle trattative per costruire una chat Tower a Mosca e quanto emerge dalle carte in mano al procuratore speciale che indagano s-gate Robert Muller secondo quanto riporta il sito batkid citando fonti investigative Trump avrebbe anche appoggiato il piano messo a punto da Coin di recarsi ...

ISERNIA - DUE MAESTRE SOSPESE PER MALTRATTAMENTI/ Ultime Notizie - le minacce ai bimbi 'Ti svito la testa' : ISERNIA, due MAESTRE SOSPESE per MALTRATTAMENTI/ Ultime notizie, le minacce ai bimbi: "Ti svito la testa". Bambini incitati a picchiarsi fra di loro