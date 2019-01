Il retroscena del Polo dei civici con Delli Noci ed Emiliano dietro le quinte e Poli

Higuain-Chelsea - nuovo retroscena : arriva la decisione della Juventus : HIGUAIN CHELSEA- Come trapelato dalle ultime indiscrezioni di mercato, Gonzalo Higuain starebbe riflettendo molto attentamente sul suo prossimo futuro. La sensazione è che l’attaccante argentino abbia già deciso di lasciare il Milan per abbracciare Sarri al Chelsea. Tuttavia tutto potrebbe dipendere dai piani rossoneri, i quali avrebbero già riservato le loro attenzioni su Piatek. Servirà […] L'articolo Higuain-Chelsea, nuovo ...

[Il retroscena] Arresti - passerelle - dirette social e nuove promesse : "E ora li prendiamo tutti questi terroristi…". Così il leader della ... : ... non c'è dubbio che la nuova crociata "per arrestare tutti questi schifosi terroristi, comunisti, che stanno in giro per il mondo a bere e mangiare" lanciata dal ministro dell'Interno dovrebbe pagare ...

Bruno Vespa - il retroscena sulla lite tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte : "Ci vuole la macchina della verità" : Prima Giuseppe Conte, poi Matteo Salvini. Mentre a Porta a porta va in onda l'intervista al premier, il leader della Lega gli risponde su Facebook. Due giorni dopo, rivela Bruno Vespa, "mentre Salvini diceva che c'era stato il chiarimento, guardava incuriosito le valanghe di agenzie di stampa che il

Bruno Vespa - il retroscena sulla lite tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte : 'Ci vuole la macchina della verità' : Prima Giuseppe Conte , poi Matteo Salvini . Mentre a Porta a porta va in onda l'intervista al premier, il leader della Lega gli risponde su Facebook. Due giorni dopo, rivela Bruno Vespa , 'mentre ...

Dario Galli - il retroscena sulla profezia del viceministro leghista : 'Dopo le Europee - cambia il governo' : La convivenza nel governo tra leghisti e grillini è ogni giorno più complicata, a tratti impossibile quando i due partiti di maggioranza si ritrovano a cercare un accordo su temi che li vedono su ...

Dario Galli - il retroscena sulla profezia del viceministro leghista : "Dopo le Europee - cambia il governo" : La convivenza nel governo tra leghisti e grillini è ogni giorno più complicata, a tratti impossibile quando i due partiti di maggioranza si ritrovano a cercare un accordo su temi che li vedono su posizioni diametralmente opposte come le grandi opere, che i grillini vorrebbero fermare senza riuscirci

F1 - Schumacher raccontato da Sabine Kehm : quanti retroscena svelati dalla portavoce del Kaiser : La portavoce storica di Michael Schumacher ha svelato alcuni retroscena della vita del Kaiser, alcuni relativi anche alla sua vita privata Sempre accanto a lui, con quel ruolo di portavoce personale trasformatosi con il tempo in qualcosa in più. Sabine Kehm non si è mai allontanata da Michael Schumacher, seguendone la crescita in Formula 1 e poi affiancandolo dopo l’addio al circus. Lapresse Adesso cura sempre lei i rapporti tra la ...

Giuseppe Conte - il retroscena su Salvini : 'I suoi amici burocrati' - la frase coi fedelissimi che lo umilia : Lo sospettava, Matteo Salvini . Dalla manovra Giuseppe Conte è uscito come premier nuovo, più sicuro di sé e convinto di avere un ampio spazio di autonomia in quanto presidente del Consiglio. 'E il ...

Giuseppe Conte - il retroscena su Salvini : "I suoi amici burocrati" - la frase coi fedelissimi che lo umilia : Lo sospettava, Matteo Salvini. Dalla manovra Giuseppe Conte è uscito come premier nuovo, più sicuro di sé e convinto di avere un ampio spazio di autonomia in quanto presidente del Consiglio. "E il leghista ha subito capito anche che la sintonia europea trovata con i commissari, arcinemici di Salvini

Rottura fra William e Kate Middleton per colpa del principe Carlo? Solo ora si scopre il retroscena : LOLNEWS.IT - La famiglia reale continua ad essere bersagliata da gossip quotidiani più o meno fantasiosi, ma in queste ore circola una indiscrezione che potrebbe essere piuttosto verosimile...

Addio a Guido Quaranta - il maestro del retroscena politico : Questa mattina all'ospedale Gemelli, dove era ricoverato in seguito a un ictus, è morto Guido Quaranta, storico giornalista parlamentare del settimanale. Lo riporta l'Espresso. Aveva 91 anni."Non aveva mai smesso di scrivere per L'Espresso: l'ultimo suo pezzo - ricorda il direttore, Marco Damilano - era arrivato in redazione poco prima che si sentisse male. Di due mesi fa, invece, lo straordinario 'come eravamo' di vita parlamentare che ...

Via Arrivabene : i retroscena della sua bocciatura - : In una lunga intervista concessa alla 'Gazzetta dello Sport' Piero Ferrari, il figlio del 'Drake' , nonché vicepresidente della gloriosa azienda di Maranello, ha fatto alcune interessanti rivelazioni sull'avvicendamento tra Maurizio Arrivabene e Mattia ...

Scontri festa Lazio - il retroscena shock : “ecco il momento dell’assalto” : Notte di tensione a Roma durante e dopo la festa per i 119 anni della Lazio, una serata di festa che si è trasformata in ben altro. Nel dettaglio 300 tifosi hanno attaccato gli agenti di polizia del Reparto Mobile di Roma nel quartiere Prati. “Intorno alla mezzanotte su via Cola di Rienzo – racconta all’Adnkronos Andrea Cecchini, presidente del sindacato di polizia ‘Italia Celere’ – un fronte di 300 ...

I retroscena di Blogo : Il day time di Rai1 alla prova del 2019 : Se la “prova del cuoco” deve recuperare più di tre punti persi in autunno rispetto allo scorso anno e l’impresa è ardua per Elisa Isoardi, danno segnali di crescita “Vieni da me” con Caterina Balivo e la soap “Il Paradiso delle signore” mentre è drammaticamente piatta la curva di “Vita in diretta”. L’anno scorso il programma era partito basso ma aveva guadagnato strada facendo ascolti e soprattutto una ottima critica. Quest’anno invece ...