Colf e badanti | il 2019 è più ' ricco' | di quanto aumenta lo stipendio

Colf e badanti - aumentano gli stipendi : aumentano gli stipendi di Colf , badanti e baby sitter . Dal 1° gennaio di quest'anno, infatti, cresce la loro busta paga per effetto della variazione dell'indice Istat che, nel 2019, è cresciuto di ...

Anticipo TFR Colf e badanti 2019 : importo e richiesta. Come fare : Anticipo TFR colf e badanti 2019: importo e richiesta. Come fare TFR per colf e badanti in Anticipo Anticipo TFR colf e badanti 2019. Informazioni utili per il lavoratore circa il trattamento di fine rapporto che matura nel corso del rapporto lavorativo. La norma dà la possibilità di richiedere un Anticipo. Ma non vale la stessa regola per tutti i lavoratori. In particolare ai lavoratori domestici è consentita la richiesta una volta l’anno. E ...

Aumentano gli stipendi per Colf e badanti - oggi 15 gennaio firmate le nuove tabelle : oggi gennaio presso il Ministero del Lavoro i rappresentanti dei lavoratori del settore domestico e quelli dei datori di lavoro hanno sottoscritto le nuove tabelle retributive per l’anno 2019. Con decorrenza primo gennaio 2019 gli stipendi di colf, badanti, baby sitter, giardinieri e di tutti gli altri addetti del settore domestico, si adeguano al tasso di inflazione e quindi salgono come accade negli altri settori lavorativi. Quest’anno aumenti ...

Anticipo liquidazione e bonus da 80 euro sono diritti di Colf o badanti : Nel lavoro domestico ci sono diritti dei lavoratori spesso non ottemperati dal datore di lavoro o che gli stessi lavoratori non sanno di poter richiedere. La particolarità del lavoro di colf e badanti, tanto per citare i più comuni addetti del settore, resta uno delle problematiche maggiori in materia: il settore è munito di un proprio contratto collettivo, ma ancora oggi per scarsa conoscenza o per l’alto costo del lavoro da sostenere da parte ...

Badanti e Colf : guida al lavoro domestico - dall'assunzione allo stipendio : Badanti e colf sono due figure professionali che rientrano entrambe nel grande mondo del lavoro domestico. Il settore è munito di un proprio CCNL che regola i rapporti di lavoro a partire dalle modalità di assunzione e fino alla retribuzione da dare al lavoratore. Come in tutti i settori lavorativi, anche in quello domestico gli stipendi vanno adeguati al tasso di inflazione ed i lavoratori maturano anno dopo anno scatti di anzianità che in ...

Il lavoro nero di Colf e badanti ci costa oltre 3 miliardi di mancato gettito : Premesso che le famiglie sono spesso le prime vittime "consapevoli" del lavoro irregolare di colf, badanti e baby sitter, ci siamo domandati quanto questa piaga sociale possa pesare sui conti dello Stato che, come in un grande cortocircuito, è anche il vero responsabile. Calcolatrice alla mano, Assindatcolf ha stimato che ogni anno circa 3,1 miliardi di euro non entrino nelle casse pubbliche a causa del lavoro nero dei domestici. Ma non ...

Badanti e Colf - a dicembre spetta la tredicesima - sia per stipendio a ore che mensile : Da anni anche il settore domestico si è dotato di un proprio contratto nazionale. Alla stregua di tutti gli altri lavoratori, anche per Badanti, colf e baby sitter (le figure più diffuse di lavoratori del settore) il contratto collettivo prevede il diritto alla tredicesima mensilità. Si tratta della mensilità aggiuntiva prevista per il settore industriale dai tempi del fascismo ed allargata a tutti i settori lavorativi dal 1960. La tredicesima ...

Fisco : blitz della Finanza tra badanti e Colf - 4 milioni di euro non dichiarati : La Guardia di Finanza di Livorno ha effettuato controlli fiscali a tappeto tra colf e bandanti e ha accertato in totale 4 milioni di redditi non dichiarati da parte di 100 lavoratrici che non hanno presentato la dichiarazione pur avendo percepito compensi superiori agli ottomila euro annui. Solo 5 di loro sono italiane. Le ispezioni si sono svolte in collaborazione con la Direzione nazionale dell’Inps, che ha riscontrato, con riferimento ...

Fisco : blitz Gdf Livorno tra badanti e Colf - 4 mln non dichiarati : La Guardia di finanza di Livorno ha effettuato controlli fiscali a tappeto tra colf e bandanti e ha accertato in totale 4 milioni di redditi non dichiarati da parte di 100 lavoratrici che non hanno presentato la dichiarazione pur avendo percepito compensi superiori agli 8mila euro annui. Solo 5 di loro sono italiane. Le ispezioni si sono svolte in collaborazione con la Direzione nazionale dell’Inps, che ha riscontrato, con riferimento alla ...