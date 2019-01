Prezzi delle case | il 2019 sarà l' anno dei primi rialzi? Operatori divisi

Stati Uniti - Prezzi produzione giù più delle attese a dicembre : Frenano i prezzi praticati all'industria americana rispetto al mese precedent e. Secondo il Dipartimento del Lavoro americano, BLS,, i prezzi alla produzione hanno registrato un calo dello 0,2% nel ...

Prezzi delle case ancora in calo nel terzo trimestre 2018 : -0 - 8% : I risparmi degli italiani vanno in fumo e la politica continua a girarsi dall'altra parte. Anzi, la legge di bilancio ha addirittura concesso ai Comuni, per la prima volta dopo tre anni, la libertà ...

Casa - i Prezzi tornano in calo nonostante l'aumento delle compravendite : MILANO - Il mattone italiano non riprende quota, nonostante i segnali di rilancio dell'attività di compravendita. Secondo i dati preliminari dell'Istat, infatti, i prezzi delle abitazioni sono tornati ...

FAO : stabili a dicembre i Prezzi internazionali delle materie prime alimentari : A dicembre i prezzi alimentari globali si sono mantenuti sostanzialmente stabili, con l’aumento dei prezzi internazionali dei cereali che ha compensato il calo delle quotazioni di zucchero e prodotti lattiero-caseari, ha reso noto oggi l’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura delle Nazioni Unite (FAO). L’indice dei prezzi alimentari della FAO ha registrato una media di 161,7 punti in dicembre, rispetto a ...

I Prezzi delle console Nintendo Wii U nuove stanno salendo alle stelle : Se siete possessori di una console Wii U nuova e sigillata, sappiate che c'è gente disposta a spendere parecchio pur di accaparrarsene una. La notizia è riportata da Ben Kuchera di Polygon, il quale ha fatto qualche ricerca scoprendo che i prezzi per l'hardware nuovo sono in rapida ascesa.Se, infatti, è tranquillamente possibile trovare qualche ragionevole offerta per assicurarsi una Wii U usata sì, ma in ottimo stato, ci sono stati casi di ...

Giù i Prezzi delle case Ma Milano resta leader : Il 2018 si chiude con una tendenza negativa sul fronte del mercato immobiliare. I prezzi infatti continuano a scendere con un calo medio del 3,7 per cento rispetto al 2017. Il calo è intorno ai 1.753 ...

Milano - sconti e Prezzi «speciali» nei negozi : gli affari delle Feste aspettando i saldi - veri - : Conto alla rovescia per i saldi. Da sabato 5 gennaio i negozi della Lombardia e quindi anche Milano applicano i saldi invernali 2019. Occasione d'oro per fare spese a «basso costo» e riempire i nostri ...

L'analisi delle Poste Usa propone cambiamenti - possibile aumento Prezzi : ... Usps, , incluso un cambiamento della sua governance, delle pratiche occupazionali, dell'allocazione dei costi e della politica di prezzo. Si vuole imporre prezzi di mercato sia per la posta sia per ...

Immobiliare : la BCE dichiara fermi i Prezzi delle case in Italia : L’ultimo bollettino economico della Banca centrale europea apre diversi interrogativi sul settore Immobiliare Italiano. Come rivela un articolo sul blog di Immobiliare.it, nel nostro Paese il mercato Immobiliare sta vivendo una fase di stagnazione, nonostante la ripresa dell’Eurozona si protragga da quattro anni. Perché? E, soprattutto, quale sarà lo scenario futuro? prezzi fermi e valore dell’usato in calo Come mostrano in maniera evidente i ...

Gran Bretagna : calano drasticamente i Prezzi delle case : Dati negativi per il Regno Unito: a novembre i prezzi delle case sono diminuiti in modo critico. Si tratta del calo mensile più veloce degli ultimi sette anni. I prezzi medi delle case si sono ridotti ...

USA - accelerano i Prezzi delle fabbriche. Crescita topo da 6 anni : Spingono al rialzo i prezzi praticati all'industria americana rispetto alla Crescita registrata nel mese precedente. Secondo il Dipartimento del Lavoro americano, BLS,, i prezzi alla produzione hanno ...

Svelati i Prezzi delle microtransazioni Fallout 76 : lista di tutti gli oggetti acquistabili : Fallout 76 sarà disponibile in vendita per PC, PS4 ed Xbox One a partire dal prossimo 14 novembre, ma a pochi giorni dalla sua uscita ufficiale Gamestop Irlanda ha svelato i prezzi della valuta reale delle microtransazioni, come ha riportato Wccftech. Nello shop di Fallout 76 ci sono gli Atom che rappresentano la moneta virtuale con cui i giocatori potranno acquistare tutti gli elementi cosmetici. A una settimana di distanza dall’arrivo del ...