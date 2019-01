Avvelenato il cane di Susanna Tamaro | AIDAA | “Nel 2018 quasi 58mila casi”

Orvieto : Avvelenato il cane di Susanna Tamaro : “Pimpi, il cane di Susanna Tamaro è stato avvelenato . La scrittrice lo aveva adottato sei mesi fa dal canile di Orvieto , dove ora la scrittrice vive. In un lungo post su Facebook il suo ultimo saluto struggente e carico di amore a un essere con cui avrebbe voluto anni di compagnia“: lo afferma in una nota Riccardo Manca, vice-Presidente di Animalisti Italiani onlus. “Questo ennesimo crimine a danno di un essere indifeso deve ...

Cane Avvelenato perché abbaiava troppo : la storia di Seneca - maremmano di 3 anni : Seneca era un pastore maremmano e aveva tre anni: "era" e "aveva" perché Seneca non c'è barbaramente avvelenato la notte di Natale nel suo giardino di casa, una villetta singola in quel di Arzergrande, un comune della provincia di Padova, in Veneto. Nelle stesse ore, a qualche chilometro di distanza, a Piovega, un boccone avvelenato avvolto nel prosciutto era stato fatale per una meticcia, anch'essa di tre anni. Episodi ...