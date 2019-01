Chiude la sua bottega dopo 50 anni | “Colpa della fattura elettronica | troppo complicata”

All'ergastolo i boss Longobardi e Beneduce - Pozzuoli Chiude la sua pagina nera : Carcere a vita. È una sentenza storica quella emessa ieri nei confronti di boss e gregari del clan Longobardi-Beneduce. Alla sbarra coloro che hanno dato il nome all'organizzazione che per anni ha ...

Migranti ong - Salvini Chiude i porti : "L'Italia ha già fatto la sua parte" : Matteo Salvini non ha nessuna intenzione di mollare la sua linea: i porti italiani restano chiusi e i 49 Migranti a bordo delle ong Sea Watch e Sea Eye nel nostro Paese non sbarcano. Le due ...

Litigano per il prezzo della prestazione sessuale - lei lo Chiude in casa e scappa : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Litigano per il prezzo della ...

Vikings - History Chiude la sua prima serie tv (ma è in arrivo il sequel) : chiude il sipario sulla saga dei vichinghi di History Channel. il network, nelle ore scorse, ha infatti annunciato che la sesta stagione di Vikings sarà l'ultima. Il finale di serie, fa sapere il canale via cavo, è già stato girato, ed andrà in onda presumibilmente nel 2020, se anche l'ultima stagione sarà trasmessa come accaduto con le precedenti, ovvero suddivise in due parti (attualmente negli Stati Uniti è in onda seconda parte della ...

Migranti - Msf : "Nave Aquarius costretta a Chiudere la sua attività" - : "L'Europa ha fallito nel garantire la necessaria capacità di ricerca e soccorso", ha scritto l'ong, che poi accusa: "Ha sabotato chi cercava di salvare vite umane. Ora ci saranno più morti in mare"

Migranti - Msf e Sos Mediterranee : "Aquarius costretta a Chiudere la sua attività" : Le due Ong annunciano lo stop alle missioni di salvatggio in mare, perché non si è trovato un solo Stato disposto a dare la sua bandiera alla nave. "Nel Mediterraneo ora ci saranno più morti evitabili"

A marzo del 2019 Google Chiuderà Allo - la sua app per scambiarsi messaggi : Google ha annunciato che chiuderà Allo, applicazione per scambiarsi messaggi che aveva messo online appena due anni fa. La notizia era attesa da tempo, considerato che Google aveva smesso di investire risorse per nuovi sviluppi di Allo già lo scorso

Strasburgo Chiude il caso Berlusconi senza sentenza - come da sua richiesta - : La Corte europea dei diritti umani ha deciso di chiudere il suo ricorso contro il modo in cui gli è stata applicata la legge Severino senza dire se i diritti dell'ex premier siano stati violati o no - ...