Slittino naturale | Coppa del Mondo Winterlein 2019 | Evelin Lanthaler batte nuovamente

Coppa del mondo di Slittino naturale : dominio italiano nel femminile - argento per Gruber tra gli uomini : Coppa del mondo di slittino naturale, tappa d’apertura in quel di Kühtai dominata dai colori azzurri sia tra gli uomini che nel femminile Due gare, due doppiette. L’Italia si conferma la regina indiscussa del singolo femminile nella Coppa del mondo di slittino naturale: come nell’opening stagionale di Kühtai, Evelin Lanthaler e Greta Pinggera si ripetono prendendosi il primo e il secondo gradino del podio, dove sono ...

Slittino naturale - Coppa del Mondo Winterleiten 2019 : Pigneter/Clara vincono nel doppio - secondi Lambacher/Lambacher : Un inizio di stagione non eccezionale, ora però arriva il pronto riscatto. Patrick Pigneter e Florian Clara continuano a dettar legge nel doppio della Coppa del Mondo di Slittino su pista naturale. Nella tappa di Winterleiten i veterani azzurri tornano al successo: con la vittoria odierna si portano anche in testa alla classifica, a caccia dell’ennesimo trionfo. Miglior tempo nella prima run, stesso discorso nella seconda manche: non ...

Slittino naturale - undici azzurri convocati a Winterleiten per la seconda tappa di Coppa del Mondo : Si è definita la composizione della compagine azzurra che prenderà parte alla seconda tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Slittino naturale. Per le gare in programma a Winterleiten, in Austria, tra venerdì 11 e sabato 12 gennaio, il direttore tecnico Armin Zöggeler ha convocato undici atleti: sette uomini e quattro donne, che proveranno a migliorare il bottino di cinque podi e tre vittorie raccolto nel primo appuntamento. Nel singolo ...

Slittino su pista naturale – CdM juniores - ottimi risultati per gli azzurri nella tappa di Winterleiten : Coppa del mondo juniores a Winterleiten: Mittermaier e Staffler sul podio del singolo femminile, Haselrieder 3° tra gli uomini Due azzurre sul podio nel singolo femminile, uno in quello maschile. Comincia bene la Coppa del mondo juniores di Slittino naturale per l’Italia. A Winterleiten, in Austria, Daniela Mittermair e Nadine Staffler chiudono alle spalle della tedesca Lisa Walch, che riesce a resistere all’assalto delle due ...

Slittino su pista naturale – Verso i Mondiali 2019 : le sensazioni dell’azzurro Pigneter : Pigneter guarda già ai Mondiali di Latzfons: le parole dell’azzurro in visto della rassegna iridata di febbraio A un mese dall’inizio dei Mondiali che si terranno dall’1 al 3 febbraio, gli atleti della Nazionale di Slittino naturale hanno provato nei giorni scorsi la pista “Lahnwiese”, a Latzfons. C’erano naturalmente i campioni in carica Alex Gruber e Greta Pinggera, così come Patrick Pigneter che ...

Slittino su pista naturale - definita la formazione per l’opening di CdM junior a Winterleiten : Daniel ed Elias Gruber, Haselrieder, Mittermair e Staffler: ecco la formazione per l’opening di Coppa del mondo junior a Winterleiten L’Italia avrà cinque rappresentanti nell’opening stagionale della Coppa del mondo junior di Slittino naturale che si terrà a Winterleiten, in Austria. Gli atleti convocati dal direttore tecnico Armin Zöggeler sono tre uomini e due donne: si tratta di Daniel Gruber, Elias Gruber, Florian ...

Slittino su pista naturale – Tre ore di allenamento per gli azzurri a Nova Ponente domani mattina : allenamento di tre ore a Nova Ponente nella mattina del 31 dicembre: gruppo completo, saranno in diciassette I diciassette atleti della Nazionale di Slittino naturale si ritrovano a Nova Ponente dopo aver partecipato ai campionati italiani disputati a Funes. Lunedì 31 dicembre, nell’ultimo giorno del 2018, gli undici azzurri e le sei azzurre si alleneranno dalle 9 alle 12 sotto la guida di Anton Blasbichler e del suo staff: i ...

Slittino naturale - Campionati Italiani : Alex Gruber e Evelin Lanthaler trionfano nel singolo : A Villnoees-Funes (Bolzano) si sono conclusi i Campionati Italiani di Slittino naturale. Nel singolo maschile ha trionfato Alex Gruber, Campione del Mondo in carica che ha sconfitto Patrick Pigneter per appena 30 centesimi mentre in terza piazza troviamo Stefan Federer a 1.21. Al femminile, invece, solito bel duello tra Evelin Lanthaler e Greta Pinggera che si è risolto in favore della prima per 57 centesimi mentre Alexandra Pfattner completa il ...

Slittino naturale - i convocati dell’Italia in vista della ripresa della Coppa del Mondo. Nazionale a ranghi completi - chiamati 17 azzurri : Il DT della Nazionale di Slittino naturale Armin Zoeggeler ha convocato ben diciassette azzurri per un allenamento sulla pista di Nova Ponente, che chiuderà l’anno solare 2018: la seduta si terrà infatti dalle 9 alle 12 di domani, lunedì 31 dicembre. Si tratta del primo ritrovo dopo i campionali italiani disputati a Funes. Questo l’elenco completo dei convocati: Stefan Federer, Patrick Pigneter, Florian Clara, Alex Gruber, Florian ...

Slittino naturale - Campionati Italiani : i Lambacher battono Pigneter/Clara nel doppio : A Villnoess-Funes (Bolzano) sono incominciati i Campionati Italiani di Slittino su pista naturale. Oggi spazio al doppio maschile mentre domani andranno in scena il singolo maschile e il singolo femminile. Patrick Lambacher e Mathias Lambacher sono riusciti nell’impresa di battere Patrick Pigneter e Florian Clara di 55 centesimi (tempo di 2:00.12) mentre al terzo posto si sono piazzati Tobias Mair e Stefan Mair che hanno pagato 7.88 ...

Slittino naturale - i convocati dell’Italia in vista dei campionati nazionali. Allenamento sulla pista che ospiterà i Mondiali : Il DT della Nazionale di Slittino naturale Armin Zoeggeler ha convocato ben diciassette azzurri per un Allenamento sulla pista di Latzfons, che ospiterà i Mondiali, in vista dei campionati italiani che si svolgeranno il 29 ed il 30 dicembre a Funes. La seduta è invece in programma mercoledì 27. Questo l’elenco completo dei convocati: Stefan Federer, Patrick Pigneter, Florian Clara, Alex Gruber, Florian Haselrieder, Mathias Troger, Patrick ...

