Marco Giallini | A me hanno rotto le palle perché Rocco Schiavone si fa le canne E

Marco Giallini : «È pieno di gente che s’indigna per una canna e ‘pippa’ cocaina» : Conversazione con l’attore romano, che tra una risposta e l’altra cucina il pranzo («Riso condito con quel che c’è») e suona la batteria col figlio. Intanto parla di cinema («Vedere un film in sala è un rito»), premi («A me non lo daranno mai il David, è come il Pallone d’oro per Totti») e lutti («Dopo la morte di mia moglie Loredana è come se avessi deciso che mi dovevo dare da fare»)

Non ci resta che il crimine - Marco Giallini e Alessandro Gassmann a spasso nel tempo come Troisi e Benigni (recensione) : Ritorno al Futuro incontra Non ci resta che piangere: questo è Non ci resta che il crimine, la nuova commedia di Massimiliano Bruno che fa eco ai due film cult degli anni Ottanta. L'idea di partenza è originale: tre amici della Roma moderna sbarcano il lunario con un tour "criminale" alla scoperta dei luoghi che furono teatro delle orrendi gesta della Banda della Magliana. Il burbero Moreno (Marco Giallini ha ormai incollato quel fascino ...

Se Dio vuole - trama cast e curiosità del film con Marco Giallini e Alessandro Gassman : Uno è un cardiochirugo, l’altro un sacerdote: dovranno fare i conti con un coming out inaspettato: Se Dio vuole va in onda domenica 30 dicembre alle 21.25 su Rai1. Se Dio vuole, trailer Se Dio vuole, trama e cast Tommaso (Marco Giallini)è uno stimato cardiochirurgo, anche se il suo rapporto con il cuore si limita alla sala operatoria. Una vita fa ha conosciuto sua moglie Carla (Laura Morante), affascinante e pasionaria, oggi sfiorita ...

I Retroscena di Blogo : Marco Giallini con Rocco Papaleo al Dopo festival 2019 : Scorre lento ed inesorabile il fiume che pacioso e silenzioso che sta portando le sue acque verso il mare che ha un nome: Ligure ed un cognome: Sanremo. Il fiume è guidato da quella vecchia volpe dello spettacolo italiano che risponde al nome di Claudio Baglioni, intento a preparare il suo secondo ed ultimo (per il momento) festival della canzone italiana.Ma tra la scelta dei big e la proclamazione dei vincitori di Sanremo giovani la cui ...

Programmi TV di stasera - venerdì 7 dicembre 2018. Su Rai1 Marco Giallini e Alessandro Gassmann in «Beata Ignoranza» : Marco Giallini in Beata Ignoranza Rai1, ore 21.25: Beata ignoranza – 1^Tv Film di Massimiliano Bruno del 2017, con Marco Giallinì, Alessandro Gassmann, Valeria Bilello, Carolina Crescentini, Teresa Romagnoli. Prodotto in Italia. Durata: 102 minuti. Trama: Ernesto e Filippo, vecchi amici, non si vedono da 25 anni: ad allontanarli è stato l’amore per la stessa donna, Marianna, e la nascita dì una figlia, Nina. Ora si ritrovano ad insegnare ...

Cast e personaggi di Beata Ignoranza con i re delle fiction Alessandro Gassmann e Marco Giallini : Questa su Rai1 non andrà in onda il consueto programma di intrattenimento ma terranno compagnia al pubblico Cast e personaggi di Beata Ignoranza. Proprio per la gioia di chi ama e segue Rocco Schiavone e I Bastardi di Pizzofalcone, è arrivato il momento di vedere in azione proprio Marco Giallini e Alessandro Gassman. Non si tratta di un crossover tra le due fiction di successo di casa Rai ma di un film diretto da Massimiliano Bruno che oggi, ...

Beata ignoranza : trama - cast e curiosità del film con Alessandro Gassmann e Marco Giallini : Venerdì 7 dicembre alle 21.25 su Rai1 va in onda in prima tv assoluta in chiaro il film del 2017 Beata ignoranza, diretto da Massimiliano Bruno (l’indimenticabile Martellone di Boris) e con un cast di tutto rispetto tanto nei due attori principali, quanto nella schiera di comprimari che li accompagna. Beata ignoranza: il trailer Beata ignoranza: la trama La commedia racconta le vicende i due nemici/amici, insegnanti di liceo, che si ...