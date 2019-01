Boom boom Cutrone | l’attaccante entra e spinge il Milan ai quarti | la Sampdoria saluta la ...

Il Boom l’ha visto solo Di Maio : In Italia ci sarà nuovo boom economico, simile per portata a quello del cosiddetto miracolo economico a cavallo tra gli anni '50 e '60, quando si realizzò un tasso di crescita mai più verificatosi nella storia del nostro paese. Aveva detto Di Maio. Tutto ciò malgrado gli indicatori economici internazionali e nostrani avessero fino a quel momento previsto esattamente il contrario. Ma gli è andata proprio male.Le ...

Francesco Monte e Giulia Salemi - la dichiarazione d'amore su Instagram : «Pallina mia». Boom di like : Francesco Monte e la dichiarazione d'amore a Giulia Salemi. La coppia, nata sotto le telecamere del Grande Fratello Vip, starebbe vivendo un momento d'oro. L'ex fidanzato di Cecilia...

Carfagna : 'La produzione crolla e Di Maio parla di Boom economico - è fuori dalla realtà' : Dati alla mano, ieri l'Istat ha comunicato un dato peggiorativo della produzione industriale che a novembre ha fatto registrare un andamento negativo pari al -2,6%, con un picco ancora più drammatico nel settore automobilistico: addirittura del -19%. Sul crollo della produzione industriale, in una nota, ad esprimersi è stata la vicepresidente della Camera, la forzista Mara Carfagna, che ha fatto il punto della situazione, prendendo in esame ...

Gentiloni : Boom economico?Economia frena : Tutti vediamo la gelata nell'economia".Un referendum sul reddito di cittadinanza? "Non mi sembra centrato", afferma Gentiloni.

Gentiloni : Boom economico?Economia frena : 15.19 "Alle Europee dovremo andare con una grande lista unitaria".Lo ha detto Paolo Gentiloni alla manifestazione Dem di Roma contro la Manovra finanziaria. Se ci sarà il simbolo del Pd, "lo discuteremo.Sicuramente la lista unitaria avrà il Pd come pilastro", aggiunge. Nel governo "qualcuno parla di Boom economico imminente,ma la realtà è fatta di difficoltà, tasse che aumentano e preoccupazioni. Tutti vediamo la gelata nell'economia".Un ...

Guido Crosetto umilia Luigi Di Maio : "Boom economico - sono sobbalzato nel letto" : I dati economici indicano una recessione imminente, la produzione industriale è in picchiata. Ma per Luigi Di Maio si registra un "boom economico". Tra tutte le sparate del grillino, una delle più ridicole e inspiegabili: non a caso, da ore è bersaglio di sfottò e ironie a tutte le latitudini. E tra

Luigi Di Maio - la produzione industriale è ko ma lui annuncia l'arrivo di un 'Boom economico' : Probabilmente non ve ne siete accorti. 'Ma un nuovo boom sta per arrivare'. Mica chiacchiere in libertà , o forse sì, ma il frutto del pensiero del ministro che ha la responsabilità dello sviluppo ...

Augusto Minzolini e il Boom economico di Luigi Di Maio : 'Chiamate uno psichiatra. Andiamo in recessione' : Altroché boom economico . 'Quando la produzione industriale è -1,6 a livello mensile e -2,6 sul piano annuale, si rischia di avere un Pil tra lo 0 e - 0,1 , cioè la recessione comincia in anticipo', ...

Luigi Di Maio : 'Siamo alle soglie di un nuovo Boom economico' : Il vicepremier Luigi Di Maio si è espresso su quello che sarà per lui il prossimo futuro dell'Italia. Il suo intervento è arrivato lo stesso giorno in cui l'Istat ha diffuso uno dei dati peggiori per quanto riguarda la produzione industriale, che secondo le stime sarebbe in fortissima decrescita, avendo fatto registrare il -2,6% di produzione solo nel mese di novembre scorso. Un dato sicuramente allarmante, che pare in buona sostanza sopito ...

Industria - dati da recessione Ma Di Maio vede il "Boom" : Come negli anni Sessanta, con le 'autostrade digitali' al posto della grande rete viaria costruita negli anni d'oro dell'economia italiana. Il premier Conte è convinto che la risposta sia la legge di ...

Giulio Sapelli - altroché Boom economico : 'Sangue - sudore e lacrime. E quest'anno andrà ancora peggio' : L unica possibilità di correggere la direzione dell'economia europea è riportare l' attenzione sulla domanda interna e sugli investimenti. Se i privati non vogliono investire, bisogna che ricominci a ...