Il calcio "social" degli italiani. Boom Juve - la Roma vola all'estero - Lazio indietro : Mancano idee, strutture e star a far da traino: solo Ronaldo e Dybala fanno parte dei 50 giocatori più seguiti al mondo, l'unico italiano al 42° posto è Balotelli, che gioca in Francia. 'Il vero ...

Scritte antisemite a Roma - Virginia Raggi sbotta sui social : “il calcio non può essere intolleranza” : Il sindaco della Capitale ha fermamente stigmatizzato i manifesti apparsi la scorsa notte a Roma “Ferma condanna per i manifesti antisemiti comparsi a Roma“. Lo scrive su twitter la sindaca Virginia Raggi, in merito agli adesivi antisemiti affissi questa notte tra Prati e Balduina con su scritto “Lazio, Napoli, Israele. Stessi colori. Stesse bandiere. Merde” su sfondo giallorosso. “Il calcio non può essere ...

calciomercato - i 10 annunci social più divertenti dello scorso gennaio : Prima un giro del mondo con Google Earth passando per tutte le nazioni dove il camerunese ha giocato, dunque l'immagine finale: Eto'o sul trono di spade, come in una delle serie tv più famose di ...

Insulti razzisti a Koulibaly - la solidarietà sui social dal mondo del calcio : Insulti razzisti a Koulibaly, la solidarietà sui social dal mondo del calcio Dopo che il difensore del Napoli è stato apostrofato con cori e “buu” durante la partita contro l’Inter , diversi colleghi e società hanno espresso su internet la loro vicinanza al giocatore e il no al razzismo. FOTO Parole chiave: ...

Wanda Nara - la regina del calciomercato 2.0 : tra social - jet e salotti : Wanda Nara e Icardi, amore nel deserto di Dubai

'Quarta Categoria - calcio e diverse abilità' - in campo anche l'Adelfia for social : ...psichiatriche promosso per il terzo anno consecutivo dalla Federazione italiana Giuoco calcio con il sostegno del Centro Sportivo Italiano e l'adesione convinta di tutte le componenti del mondo del ...

#SocialMediaFinance : la strategia di New Balance nel mondo del calcio : Non solo sponsorizzazioni ma anche azioni congiunte sui canali social dei club per dare maggiore visibilità al brand L'articolo #SocialMediaFinance: la strategia di New Balance nel mondo del calcio è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.