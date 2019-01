Cristiano De André racconta suo padre Fabrizio | Parlo con lui e ascolto le sue

20 anni senza De André. Il figlio Cristiano : "Salvini suo grande fan" : Sono già passati 20 anni dalla morte di una delle voci più importanti della scuola cantautorale italiana. Era l'11 gennaio 1999 quando Fabrizio De André lasciava il suo corpo da vivo per entrare una ...

Cristiano De André : continua l'omaggio al padre Fabrizio : ... per creare un album focalizzato sugli anni di piombo e sulla speranza di costruire un mondo migliore. L'album, uscito nel 1973, racconta infatti i gesti di un colletto bianco degli anni '70 animato ...

Cristiano De André : "Mio padre era severo - distante. Ma vedeva il domani e non se ne accorgeva. Così come - a volte - non si accorgeva di me" : "Mio padre dormiva di giorno e scriveva di notte. Non lo vedevo mai". A ripercorrere il rapporto burrascoso con Fabrizio De André è il figlio Cristiano in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. Racconta di quanto distante e severo fosse, di quella volta che buttò giù la porta del bagno in cui si era nascosto con un'ascia, della sua presenza "ingombrante" e poi dell'assenza, dopo la sua scomparsa. "Non l'ho ...

Cristiano De André : «Vorrei risvegliare le coscienze - mio padre diceva che noi cantanti siamo portatori di messaggi» : Inizia il conto alla rovescia per l’imperdibile tour di Cristiano DE André “STORIA DI UN IMPIEGATO”, ispirato al celebre concept album di Faber, che torna così a smuovere le coscienze a 50 anni dalle rivolte sociali del 1968. Una serie di concerti che impegneranno Cristiano De André in tutta Italia per vari mesi, a partire dal 30 novembre, strutturati come una vera e propria opera rock grazie ai nuovi arrangiamenti. Di seguito le prime date ...

