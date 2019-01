Io sono Mia | il film su Mia Martini evento al cinema tre giorni

Ecco 'Io sono Mia' - il film tributo su Mia Martini in anteprima al cinema : Sanremo 1989 . Una figura femminile percorre i corridoi che portano al palco del teatro Ariston . Comincia così Io sono Mia , film su Mia Martini realizzato da Eliseo fiction in collaborazione con Rai ...

Io sono Mia - Loredana Bertè entusiasta del film sulla sorella Mia Martini : “Lei ne sarebbe fiera” : “Mimì sarebbe molto fiera di questo film, ne sono convinta. E io ne sono di più”. Loredana Bertè parla come sorella di Mia Martini ed esprime tutta la sua gratitudine nei confronti di chi ha realizzato Io sono Mia, il film che racconta il talento, la sensibilità, l’amore, la fragilità e il dolore di una delle artiste più grandi della storia musicale italiana. Tanto brava quanto bistrattata. Il film, che arriva in 285 sale ...

Io sono Mia - conferenza con Serena Rossi e Loredana Bertè : Questa mattina viene presentato alla stampa il film Io Sono Mia, in uscita il 14 gennaio 2019 (trasmesso su Rai 1 dopo il Festival di Sanremo). Io Sono Mia è la storia di un’artista unica dalla voce inimitabile; la storia di una donna appassionata che ha amato fino in fondo con ogni fibra del suo essere: Mia Martini, ovviamente, qui interpretata da Serena Rossi.Saranno presenti Eleonora Andreatta, direttore Rai Fiction; Luca Barbareschi, ...

Chi sono e cosa fanno le cinque aziende italiane premiate al Ces di Las Vegas : Forse è vero che dal Ces di Las Vegas (consumer elettronics show) oramai non ci si può più attendere il ‘the next big thing”, l’innovazione che stravolge tutto, capace di cambiare per sempre il nostro modo di vivere, le nostre abitudini, le nostre reti sociali. Ma è anche vero che nella miriade di ‘small things’ (piccole cose) ci sono idee piuttosto interessanti, ...

Banche default : risparmiatori possono recuperare l'intera somma : Sono, poi, note le vicende della Banca delle Marche: la medesima è stata posta dal Ministro dell'economia e delle Finanze, con decreto in data 15 ottobre 2013, in Amministrazione Straordinaria e la ...

Giovanni Malagò : “La parola sport dovrebbe essere inserita nella Costituzione”. Giorgetti : “sono rispettoso dell’autonomia” : Oggi sono stati presentati ufficialmente i Campionati Studenteschi 2019 e all’appuntamento non potevano mancare i rappresentanti delle istituzioni. Giovanni Malagò, Presidente del Coni, non si è tirato indietro e ha espresso il proprio parere sull’importanza del rapporto tra sport e scuola: “Il Coni nel suo statuto non ha la parola scuola perché forse all’epoca, quando è stato scritto, si pensava in modo diverso ma, e qui ...

Disturbi alimentari - non ci sono solo anoressia e bulimia : cos'è la vigoressia : sono in aumento i casi riscontrati nei ragazzini di 11-12 anni. Oltre alle patologie più conosciute si sta facendo strada...

Elena Sofia Ricci - 'abusata a 12 anni'/ "Fu mia madre a consegnarmi al mio orco - non ne sono ancora uscita" : Elena Sofia Ricci, rivelazione choc: 'un uomo abusò di me a 12 anni'. Dopo la morte della madre l'attrice ne parla liberamente 'Fu lei a consegnarmi...'.

Elena Sofia Ricci : “Ora che mia madre è morta posso parlare con libertà. A dodici anni sono stata abusata” : “Ora che mia mamma è venuta a mancare, posso parlare con libertà: a 12 anni sono stata abusata. Non l’ho mai dichiarato prima perché purtroppo è stata mia madre a consegnarmi inconsapevolmente nelle mani del mio carnefice, mandandomi in vacanza con un amico di famiglia”. A parlare è Elena Sofia Ricci, attrice di grande successo al cinema e in tv, che per anni ha tenuto nascosto dentro di sé un segreto troppo grande quanto doloroso. “Nel mio caso ...

Lazio - Durmisi svela : 'Infortunio? Colpa mia. Troppi antidolorifici e infiltrazioni - una volta sono pure svenuto' : sono rimasto in panchina tante partite, ho perso la Coppa del Mondo, poi alla Lazio mi sono fatto di nuovo male ma al gomito'. antidolorifici - 'Perché tante assenze? La Colpa è solo mia. Ho giocato ...

Reddito - le regioni più premiate sono Campania - Sicilia e Lazio : Emergono i dettagli sul Reddito di cittadinanza in base a una bozza di provvedimento intitolato «Decreto legge contenente disposizioni relative all'introduzione del Reddito di...

Bohemian Rhapsody - Rami Malek e Lucy Boynton stanno insieme. Come Freddie Mercury e Mary Austin - i due attori sono una coppia anche nella realtà : Rami Malek e Lucy Boynton, rispettivamente Freddie Mercury e Mary Austin nel fortunatissimo film Bohemian Rhapsody, da fidanzati per esigenze di copione sono diventati una coppia anche nella vita reale. I due attori hanno deciso di uscire allo scoperto, ufficializzando la loro relazione. L’occasione è stata la serata di gala di venerdì al Palm Springs International Film Festival, dove l’attore Rami Malek, 37 anni, è intervenuto e, ...

Rami Malek e Lucy Boynton sono una coppia. I due protagonisti di Bohemian Rhapsody svelano la loro reale storia d'amore : "Sei stata la mia alleata, la mia confidente, il mio amore. Grazie mille". Con queste parole Rami Malek, l'attore che ha interpretato Freddy Mercury nel film di recente uscita Bohemian Rhapsody, ha svelato la relazione amorosa che lo lega a Lucy Boynton, coprotagonista del film e interprete di Mary Austin, primo amore del frontman dei Queen.Insomma, un legame nato per fiction durante le riprese del film e continuato nella realtà, fra i ...

Perché in America sono preoccupati per lo stato dell'economia italiana : "Wsj", l'economia rischia di cadere in una "spirale mortale" New York, 4 gen 10:05 - (Agenzia Nova) - L'Italia non rischia un collasso del sistema finanziario, come paventato da più parti nei mesi scorsi, ma la terza economia dell'eurozona appare avviata su una "spirale mortale" difficilmente correg