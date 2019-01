Caso Icardi | il messaggio di Marotta ai tifosi dell’Inter

Inter - vertice in sede con tutta la dirigenza : in definizione un piano per il 'Caso Icardi' : Secondo quanto riportato da Sky Sport in questo momento presso la sede dell'Inter è in corso un vertice con presenti il ds Piero Ausilio, il presidente Steven Zhang, l'ad Beppe Marotta e il dg Giovanni Gardini per definire i piani ...

Il calciomercato oggi – Il Caso Icardi e la bomba sul Milan : Il calciomercato oggi – Sono ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato di Serie A, nel dettaglio sono tante le squadre in grado di rinforzarsi in vista della seconda parte, nelle ultime ore trattative molto importanti. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il Parma si è offerto come possibile destinazione per l’attaccante Marko Pjaca, stagione fino al momento deludente con la maglia della Fiorentina ed alla ricerca ...

Inter c’e’ Caso Icardi - Udinese ‘blinda’ De Paul : E' il caso Icardi, provocato dalle parole di Wanda Nara, la notizia del giorno al calciomercato. Cosi' ora il nome del numero 9 dell'Inter viene accostato a quello del Real Madrid che in estate vorrebbe rifondare la squadra, a meno che non rivinca la Champions. Oltretutto per i nerazzurri il bomber potrebbe essere la carta giusta per arrivare a Tony KROOS, che e' il vero obiettivo, o forse il sogno di mercato per Marotta, Ausilio e i loro ...

Icardi multato per il rientro in ritardo - ma nessun Caso per l'Inter : MILANO - Piccola multa per il capitano dell' Inter Mauro Icardi dopo il rientro in ritardo in Italia, ma nessun caso per il club nerazzurro. L'attaccante interista, che ieri non ha partecipato alla ...

Inter - Caso Icardi : Marotta irritato multa il capitano - : Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport anche Beppe Marotta sarebbe rimasto deluso dal comportamento del giocatore, che si è giustificato dicendo che il suo volo da Buenos Aires era stato ...

Caso Koulibaly : la lezione di Icardi e dell'Inter - ma ora non faccia ricorso - : In queste ore frenetiche, nelle quali molto si è parlato di morte e razzismo , e le notizie di cronaca si sono sovrapposte alle dichiarazioni di politici e uomini di calcio , è scivolato via quasi inosservato il comportamento dell'Inter e di Icardi. Invece merita attenzione. L'Inter ha emesso ...

Caso Icardi? No - Caso Wanda : Ma è il bello di questo mondo vuoto di sostanza e pieno di forma e di forme. Andrebbe ricordato ogni giorno, come un comandamento, che prima c'è l'Inter e poi, eventualmente l'Internet. Liu Xiaobo , ...