NBA | Kyrie Irving ‘scagiona’ Belinelli dopo l’infortunio all’occhio

NBA - Kyrie Irving scagiona Marco Belinelli : 'Non lo ha fatto di proposito - ho preso un bel colpo' : Il colpo è stato davvero molto duro. A una settimana di distanza, Kyrie Irving non ha dimenticato l'impatto con il braccio di Marco Belinelli. Un episodio che ha scatenato un po' di discussioni e su ...

NBA - polemica NASA e uomo sulla Luna : Kyrie Irving difende Steph Curry : Un processo che innesca in maniera immediata una serie di repliche, rilanci e polemiche che rendono enorme un'opinione spesso raccontata con inconsapevole leggerezza: "C'è un mondo arrabbiato là ...

NBA - super Kyrie Irving a Washington nel finale : vince Boston all'OT : Washington Wizards-Boston Celtics 125-130 OT Una sfida non come le altre, che già alla vigilia prometteva spettacolo e intensità , visti i precedenti delle ultime stagioni, , nonostante la forbice dei ...

NBA – Kyrie Irving fa felice un piccolo fan : il play dei Celtics lo nota fra la folla e gli regala le scarpe [VIDEO] : Quanta dolcezza al termine di Boston Celtics-New York Knicks: Irving regala le sue scarpe ad un baby tifoso Quarta vittoria consecutiva per i Boston Celtics: nella notte italiana un importante successo contro i New York Knicks, per 128-100. Trascinatore dei padroni di casa è stato un ottimo Irving, a referto con 22 punti. Il 26enne è stato protagonista nella notte italiana di sfide NBA non solo per la sua prestazione in campo, ma anche per ...

NBA – Kyrie Irving striglia i Celtics : “stiamo per toccare il fondo - ma forse…” : Kyrie Irving striglia i Boston Celtics cercando di dare la svolta ad una stagione che rischia di prendere una brutta piega: il playmaker invoca il cambio di rotta immediato “stiamo per toccare il fondo. Possiamo ancora sistemare le cose, ma non c’è più tempo da perdere”, poche e semplici parole espresse da Kyrie Irving fotografano la situazione dei Boston Celtics. La franchigia del Massachusetts ha raccolto fin qui in stagione 11 vittorie ...

NBA – Kyrie Irving spiazza tutti : “mi ritirerò verso i 30 anni” : Kyrie Irving spiazza tutti e parla apertamente del suo ritiro: niente carriera lunga per il playmaker dei Celtics che intende ritirarsi all’apice della sua forma fisica Negli ultimi giorni, lo sport preferito da Kyrie Irving non è più il basket ma è ‘fare dichirazioni ad effetto’. Il playmaker dei Boston Celtics, dopo aver insultato la Festa del Ringraziamento (ed aver chiesto scusa), ha parlato apertamente anche del suo ...

NBA – Kyrie Irving fa marcia indietro : “il Giorno del Ringraziamento non è una merda - chiedo scusa” : Kyrie Irving esagera con le sue dichiarazioni contro il Giorno del Ringraziamento e il commissioner NBA lo invita a scusarsi pubblicamente: il playmaker dei Celtics fa marcia indietro “Io non celebro quella merda di festa, fanculo il Giorno del Ringraziamento”, firmato Kyrie Irving. Ogni tanto il playmaker dei Celtics viene fuori con certe dichiarazioni davvero particolari, capaci di lasciare tutti a bocca aperta. Dopo la questione della ...

NBA - Kyrie Irving distrugge i Raptors : prestazione da incorniciare per il play di Boston [VIDEO] : NBA, Kyrie Irving superlativo nella gara vinta dai suoi Boston Celtics sui Toronto Raptors del collega Lowry che non è riuscito a contenerlo NBA, Kyrie Irving show nella notte americana nella quale i suoi Boston Celtics hanno vinto contro Toronto all’overtime. Il play dei Celtics ha messo in campo tutto il proprio bagaglio tecnico, segnando in tutti i modi possibili ed immaginabili, facendo allo stesso tempo contenti i compagni con ...

NBA – Kyrie Irving striglia i Celtics : “ci serve un veterano. Sconfitte? Se pensiamo già ai Playoff…” : Momento negativo nella stagione dei Boston Celtics: Kyrie Irving chiede l’arrivo di un veterano e chiede ai compagni di non perdere di vista la regular season pensando ai Playoff Inizio di stagione dolce-amaro per i Boston Celtics. La franchigia del Massachusetts ha raccolto fin qui 7 vittorie e 6 sconfitte, inanellando 3 ko di fila nelle ultime uscite. Sicuramente un bottino che fin qui non rispetta le previsioni di inizio stagione ...