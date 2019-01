Audi leader premium del mercato italiano nel 2018 Con 24% di quota ottiene primato per

Audi - incredibile primato : leader per il decimo anno consecutivo tra i marchi premium : La Casa dei quattro anelli si conferma leader per vendite in Italia tra i marchi premium con 62.776 vetture immatricolate Audi chiude il 2018 confermandosi per il decimo anno consecutivo il marchio premium leader per vendite in Italia con 62.776 vetture immatricolate. Con una quota nel segmento premium che supera il 24%, Audi Italia si conferma il quinto mercato per vendite al mondo dopo Cina, Germania, USA e UK. Un risultato ottenuto ...