Ragazzo autistico ritrovato a Milano | era scomparso da Vienna tre anni fa

Arian - Ragazzo autistico ritrovato nel Milanese : scappò da Vienna anni fa : Si faceva chiamare Antonio Gallo da ormai tre anni, da quando era arrivato in Italia, dopo essere scappato da un centro diurno di Vienna. Antonio era in realtà Arian, un ragazzo affetto da autismo, che era fuggito il 9 novembre 2015 perché"voleva vedere il mondo".La famiglia non aveva mai smesso di cercare il ragazzo, confortata dalla polizia, convinta che Arian fosse ancora vivo: "Questa è stata la cosa più importante per noi in questi anni ...