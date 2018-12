Esenzione Canone Rai 2019 | domanda entro oggi per evitare addebiti | come fare

Canone Rai : scatta il termine per chiederne l'Esenzione : BOLZANO. Partiamo con la buona notizia: anche per il 2019 il Canone ammonterà a 90 euro. Il Canone di norma viene di norma addebitato sulla bolletta elettrica, in 10 rate nell'arco dell'intero anno , ...

Canone Rai - Esenzione entro il 31 gennaio : C'è poco più di un mese per chiedere l'esenzione del Canone Rai per l'intero 2019. Il termine per l'invio degli appositi moduli di esenzione all'Agenzia delle Entrate, infatti, è fissato per il 31 ...

Canone Rai 2019 : pc - tablet e dichiarazione di Esenzione. Occhio alle date : Nessuno sconto in bolletta. Per chi non ha una tv si avvicina il momento di inviare la dichiarazione sostitutiva di non...