Non solo Alvaro Morata. Calciomercato - in Serie A i soliti scarti dall'Inghilterra : Non bidoni, certo, ma giocatori finiti ai margini o in scadenza di contratto nel campionato più ricco del mondo, che fa incetta di talenti per poi masticarli in fretta. In particolare, c' è il Milan ...

Serie A - sessione di Calciomercato prolungata? “Oggi verrà ufficializzata la richiesta alla FIFA” : Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina ha parlato della possibilità di prolungare la finestra di calciomercato in Serie A “La chiusura del mercato invernale al 31 gennaio? E’ una opportunità che la Federazione ha offerto prestando attenzione a quello che avviene negli altri campionati europei: l’Italia era l’unica nazione dove il calciomercato chiudeva prima di tutti gli altri. Abbiamo dato questa ...

Calciomercato Serie A - gli obiettivi delle big : le ultime : Calciomercato Serie A – Per i tifosi di alcune tra le squadre più importanti di Europa, fra poco, sarà il momento di sognare. Tanti i big sul mercato, tante le richieste di alcuni club europei per regalare ai tifosi i famosi “top player”. Neanche è iniziato il mercato e già tanti nomi sono stati accostati […] L'articolo Calciomercato Serie A, gli obiettivi delle big: le ultime proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

La controriforma della Serie A : Calciomercato aperto fino al 31 gennaio : Cancellata la riforma del Commissario straordinario della Figc, Fabbricini: la finestra invernale del calciomercato chiuderà il 31 gennaio e non il 18 come deciso. L'accorciamento ha resistito " ad ...

Calciomercato Southampton - Gabbiadini può tornare in Serie A : Manolo Gabbiadini può tornare in Italia. Uno scenario già possibile ad inizio stagione, visto il poco minutaggio al Southampton, ma che con l'arrivo in panchina del nuovo allenatore Hasenhuttl è ...

Serie A - il Calciomercato invernale finirà il 31 gennaio : Come le altre leghe europee La Serie A ha adattato il calendario del calciomercato a quelle degli altri campionati europei. Il Consiglio di Lega che ha eletto Luigi De Siervo come nuovo amministratore delegato ha anche approvato la chiusura delle liste al 31 gennaio. Inizialmente lo stop era previsto per le 20 del 18 gennaio, prima della ripresa del campionato. La nuova data, invece, ha prolungato il periodo per chiudere le trattative portandolo ...

Lega Serie A : prorogata chiusura Calciomercato al 31 gennaio : DE SIERVO E' IL NUOVO AD Luigi De Siervo è il nuovo amministratore deLegato dopo aver battuto Matteo Mammì, ex responsabile acquisizioni e produzione dell'area sport di Sky. Il manager dal 2016 ...

Calciomercato invernale 2019 - cambiano le date : decisione a sorpresa della Lega di Serie A : La Lega ha deciso di cambiare la data di chiusura del Calciomercato invernale 2019, cioè la prossima finestra di trasferimenti A poche ore dal Calciomercato invernale 2019, cambia la data di chiusura. Il fatidico gong non sarà più il 18 gennaio, ma verrà prolungata fino al 31. Una decisione a sorpresa, arrivata nel corso dell’Assemblea avvenuta oggi a Milano, dove i presidenti hanno convenuto di allungare la sessione, accorciata per ...

Lega Serie A - prorogata al 31 gennaio la chiusura del Calciomercato. De Siervo nuovo ad : La Lega calcio ha prorogato la chiusura del calciomercato al 31 gennaio anzichè al 18 come previsto in precedenza. Luigi De Siervo è il nuovo amministratore della Lega Serie A, eletto con 15 voti, uno ...

Calciomercato Serie A - William Hill interpella gli italiani : tifosi scettici sui possibili colpi delle big : I tifosi sono scettici nei confronti delle indiscrezioni sugli imminenti acquisti dei club di Serie A e non credono ai grandi ritorni di fiamma La fine dell’anno si avvicina e per il mondo del calcio arriva il momento di tirare le somme della prima metà del campionato. Con la Serie A ormai a un passo dal giro di boa che porterà le formazioni a disputare i match di ritorno, è tempo per i club italiani di prepararsi al Calciomercato ...

Calciomercato fino al 31 gennaio? Gravina : 'Decide la Lega di Serie A' : Non ci sono dubbi riguardo all' apertura ufficiale del Calciomercato , finestra invernale che verrà inaugurata giovedì 3 gennaio ovvero la prima data utile per depositare i contratti. Via alle ...

Calciomercato Manchester United - l’obiettivo numero uno degli inglesi gioca in Serie A : Nel calderone pieno di problemi del Manchester United di quest’anno, uno di questi riguarda la tenuta difensiva della squadra di Mourinho. Così la società sta pensando a come migliorare il reparto a protezione di De Gea e una delle opzioni porta proprio alla Serie A. Si tratta di Kalidou Koulibaly, che rappresenta il vero obiettivo numero 1 in vista del prossimo mercato. Secondo quanto riferisce il SUN, Jose Mourinho avrebbe ...

Calciomercato Roma - Sadiq in prestito al Perugia : l'attaccante rientra dai Glasgow Rangers per andare in Serie B : Umar Sadiq torna in Italia. Già archiviata la parentesi in prestito ai Glasgow Rangers, l'attaccante classe '97 di proprietà della Roma farà rientro alla società giallorossa, prima di iniziare una ...

Calciomercato Serie A : al via l’atteso valzer delle punte - tanti i club coinvolti : Calciomercato Serie A, diversi centravanti potrebbero cambiare casacca durante la sessione invernale di mercato: da Quagliarella a Thereau, tanta carne al fuoco Calciomercato Serie A, gennaio è alle porte ed il mercato sta entrando nel vivo. Come spesso accade, a tenere banco sono i nomi per l’attacco, che attirano l’attenzione di tifosi ed addetti ai lavori con l’illusione che un bomber possa far cambiare rotta ad ...