X Factor 2018 | Mara Maionchi parla del cancro e del suo futuro nel talent

X Factor 2018 - Anastasio spiega la verità sul tatuaggio di Maradona : Vincitore indiscusso della dodicesima edizione di X Factor, il rapper Anastasio ha fatto molto parlare di sè oltre che per la vittoria, anche per il vistoso tatuaggio di Diego Armando Maradona sull'addome.In realtà, il tatuaggio altro non era che un disegno, in quanto sarebbe stato difficile realizzato in poco tempo. Il motivo? Il calciatore è un chiaro riferimento al suo inedito La fine del mondo, nel quale Anastasio canta "Non ho mai ...

X Factor 2018 - Lodo Guenzi. "Pendolare per non staccarmi da Bologna" : Lodo Guenzi , adesso, ci è tornato in pianta , quasi, stabile e riguarda il recente passato dietro al bancone del talent di Sky con la sensazione di aver vissuto un'esperienza personale e ...

Capodanno a Verona con Anastasio in Piazza Bra : tutti i dettagli sull’evento con il vincitore di X Factor 2018 : Capodanno a Verona con Anastasio: il giovane rapper di X Factor 2018, vincitore dell'edizione dello show appena conclusa, festeggerà il nuovo anno in Piazza Bra. Sono stati annunciati gli ospiti della notte di San Silvestro in Piazza a Verona, all'ombra dell'Arena. Nella notte tra il 31 dicembre 2018 e il 1 gennaio 2019 ci sarà la musica di RTL 102.5 e alcuni concerti, tra i quali quello del rapper Anastasio, il concorrente più apprezzato ...

Chi è il rapper Anastasio - il vincitore di X Factor 2018 : ... @xFactoritalia, on Dec 13, 2018 at 2:30pm PST Le etichette non gli piacciono neanche il politica . Ieri è impazzata una polemica che vorrebbe Anastasio fascista. Alla base dei tanti articoli ...

X Factor 2018 - Anastasio e le sue simpatie per CasaPound : «Io né di destra né di sinistra» : simpatie per CasaPound e Matteo Salvini? Per Anastasio, trionfatore annunciato dell'ultima edizione di X Factor , è tutto frutto dell'interpretazione errata del suo profilo Facebook. Riferendosi agli ...

X Factor 2018 - Anastasio e i like a Salvini e Casapound : ‘Se uno dice una cosa giusta la condivido’ : I like sono suoi, ma li rivendica nel nome del libero pensiero: Anastasio è il trionfatore della 12esima edizione di X Factor ma a funestare il suo trionfo ci sono le polemiche sulle sue presunte preferenze politiche per Salvini e Casapound. Il rapper in conferenza stampa conferma che il profilo che gli è stato attribuito è suo e precisa: “Sono un libero pensatore, non credo che siano opinioni additabili come fascismo. I like li ho messi ...

Ascolti tv - vince la serata Nero a metà ma la finale di X Factor 2018 è la più vista di sempre : La serie tv poliziesca di Rai1 Nero a metà si aggiudica con la penultima puntata la prima serata con più di 4 milioni e mezzo di spettatori, vincendo su Canale 5 (in onda il film L’amore non va in vacanza) e su Rai3 (veniva trasmesso il film con Tom Hanks Aspettando il re) ma a fare rumore sono i numeri della finale di X Factor 2018, che è già diventata la più vista di sempre: ad assistere – in chiaro – alla vittoria di ...

X Factor 2018 - la finale : vince Anastasio. Naomi al secondo posto : Marco Anastasio è il vincitore di X Factor 2018. Il rapper campano ha conquistato il pubblico di Sky Uno e anche quello in chiaro di tv8. Pronostici rispettati dunque per una finale...

Ascolti Tv giovedì 13 dicembre 2018. Vince Amendola ma boom X Factor - la finale più vista di sempre : Ascolti tv di giovedì 13 dicembre 2018 . La fiction di Raiuno Nero a Metà con Claudio Amendola si conferma leader della prima serata con 4 milioni e 743 mila spettatori di media pari al 21,2% di share.

X Factor 2018 - polemiche sui social per i like di Anastasio a Salvini - Trump e CasaPound. Il suo manager : “Deplorevole che lo accusino di fascismo” : E fu così che il rapper Anastasio (stra)vinse l’undicesima edizione di X Factor. Ma mentre il palco del Forum di Assago ospitava le sue esibizioni e la sua proclamazione annunciata, sui social montava una polemica sulle presunte preferenze politiche del ragazzo che fa Anastasio di cognome. Proprio nella giornata di giovedì il portale Noisey pubblicava un articolo dal titolo “A quanto pare ad Anastasio piacciono Salvini, CasaPound e Trump”, ...

Ascolti TV | Giovedì 13 dicembre. Nero a Metà 21.2% - la finale di X Factor 2018 al 12.28% (TV8+Sky). Flop I Grandi Papi (0.8%) : Nero a Metà - Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz Su Rai1 Nero a Metà ha conquistato 4.743.000 spettatori pari al 21.2% di share. Su Canale 5 L’Amore non va in vacanza ha raccolto davanti al video 1.734.000 spettatori pari al 9.2% di share. Su Rai2 Unici – Luciano Pavarotti: Un Mito semplice ha interessato 1.125.000 spettatori pari al 5.3% di share. Su Italia 1 Mai Dire Talk ha catturato l’attenzione di 794.000 spettatori ...

X Factor 2018 - il discorso d’addio di Fedez : “Non so cosa sarà del mio futuro” : “Ho iniziato X Factor che avevo 23 anni, non avevo mai fatto televisione prima. Con questo programma sono cresciuto e vi ringrazio tutti“. Poco prima che Anastasio venisse proclamato vincitore, Fedez, visibilmente commosso, ha pronunciato il suo discorso d’addio al talent di Sky, che lo ha fatto conoscere al pubblico televisivo. “Non ho idea di cosa succederà nel mio futuro, ma X Factor è il programma più bello della ...