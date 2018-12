calcioweb.eu

: #SteauaBucarest, #Becali shock: 'Donne nel calcio contro natura, non farò il volere di Satana'. Il proprietario d… - Sport_Mediaset : #SteauaBucarest, #Becali shock: 'Donne nel calcio contro natura, non farò il volere di Satana'. Il proprietario d… - Enrico8_7 : Gigi Becali parla parole di verità - CalcioWeb : #Becali shock: 'donne nel calcio contro natura', è bufera -

(Di giovedì 20 dicembre 2018)dopo alcune dichiarazioni pronunciate a ‘Pro TV’ da George, proprietario della Steaua Bucarest, frasi pesantissimele donne e considerate sessiste: “Se la Uefa obbligherà tutti i club ad avere una squadra femminile, io lascerò il mondo del. Le donne possono praticare altri sport come il basket o la pallamano, ma non sono fatte per giocare a pallone: non hanno il fisico adatto, è una cosanatura”.Poi il numero uno della Steaua ha spiegato la natura religiosa delle dichiarazioni: “Come tutte le persone di questo mondo ho commesso dei peccati nella mia vita ma non farò mai il volere di Satanale forme che Dio ha dato alle donne per attirare l’uomo”.SCARICA GRATIS L’APP DIWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SUWEBL'articolo...