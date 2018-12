Italiano il più antico grandi dinosauri

Fabrizio Corona : "Belen Rodriguez è la donna più amata dello spettacolo Italiano soprattutto grazie a me" : Fabrizio Corona ha lanciato ufficialmente il suo nuovo progetto editoriale, un magazine disponibile sul web chiamato The King - Corona Magazine.L'ex agente fotografico, ovviamente, ha fatto le cose "in grande", lanciando il primo numero del suo nuovo giornale con una serie di dichiarazioni-bomba su Belen Rodriguez, sulla sua ultima "fiamma", Asia Argento, e anche su Ilary Blasi, la conduttrice del Grande Fratello Vip 3 con cui Corona ha ...

Il debito pubblico Italiano? Tra i più sostenibili dell'Eurozona. Parola della Banca d'Italia : Non dimentichiamo che la giornata peggiore fu quel martedì 29 maggio quando salì al Colle un Carlo Cottarelli privo di qualsiasi maggioranza politica e non si intravedeva alcuna prospettiva concreta ...

‘Lo chiamavano Jeeg Robot’ è il film Italiano più amato degli ultimi 20 anni. Non potremmo essere più felici : Ancora un riconoscimento per Lo chiamavano Jeeg Robot. Il film, uscito nelle sale nel febbraio 2016 e diretto da Gabriele Mainetti, si è aggiudicato il Premio Speciale La Chioma di Berenice grazie al sondaggione popolare indetto sulla propria pagina dal gruppo dei Cinematti su Facebook, che ha votato a larga maggioranza l’opera di Mainetti, preferendola a La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino e La Pazza Gioia di Paolo Virzì. I Cinematti ...

Draghi : dall’euro più vantaggi che costi. Europa argine contro fascino dei regimi. «Orgoglioso di essere Italiano» : L’euro e il mercato unico hanno portato più vantaggi che costi all’Europa, assicurando i benefici della globalizzazione e dell’apertura dei mercati ma al tempo stesso proteggendo i Paesi più vulnerabili e i cittadini. Lo ha detto il presidente Bce Mario Draghi parlando al Sant’Anna di Pisa, con parole tese a smentire le tesi dei «presunti vantaggi della sovranità monetaria». Draghi ha anche sottolineato il ...

Sergio Marchionne è il personaggio Italiano scomparso nel 2018 più cercato su Google : Il 2018 ha visto una lunga serie di lutti celebri. Ci hanno lasciato personaggi come Marina Ripa di Meana, Davide Astori, Avicii e Fabrizio Frizzi. Tuttavia, il nome più cercato su Google...

Cinque sconfitte su sei partite - 3 eliminazioni : la settimana nera di un calcio Italiano sempre più malato : C’erano tutti gli ingredienti e le premesse per una grande settimana, l’Italia sognava l’en-plein in Europa e invece la tre giorni di calcio internazionale si è trasformata nel peggior incubo possibile: Cinque sconfitte e un pareggio nelle sei partite giocate, due retrocessioni in Europa League e un’eliminazione dalla seconda competizione continentale. Peggio di così non poteva andare, la settimana nera si è palesata nel ...

Giancarlo Massidda fermato in Argentina : evaso nel 2010 - il narcos Italiano era tra i 100 criminali più pericolosi nel mondo : Si era creato una nuova identità e viveva in un residence dopo essere evaso 8 anni fa mentre era agli arresti domiciliari. Ma questa volta gli agenti lo hanno scovato. Se n’era andato lontano, Giancarlo Massidda. Viveva in Sud America, tranquillamente. Gli uomini dello Servizio centrale operativo della polizia – con la collaborazione dei colleghi argentini – lo hanno arrestato a Buenos Aires, nella zona di Berazateguinei nei ...

Morti al concerto di Sfera Ebbasta - il trapper Italiano più amato dai giovani : Il cantante, il cui vero nome è Gionata Boschetti, è uno dei fenomeni musicali del momento: ha più di un milione e cinquecento mila follower solo su Instagram ed è stato il primo artista italiano ad aver conquistato record di plays streaming del mondo su Spotify

Albano Carrisi - orgoglio Italiano : 'Il momento più emozionante della mia carriera' - schiaffo ai comunisti : Il momento indimenticabile di Albano Carrisi ? Uno schiaffo al comunismo . Il mitico cantante di Cellino San Marco, a Monaco di Baviera insieme alla ex moglie Romina Power , ripercorre la sua carriera ...

Lavoro - il ciclo vita di un 15enne Italiano è il più basso in Europa : L'indagine Eurostat sul mercato del Lavoro mette in evidenza un dato negativo per l'Italia, che è fanalino di coda della UE come aspettativa del ciclo lavorativo. La fotografia del mondo del LavoroDa noi infatti un ragazzo di 15 anni può sperare di lavorare in media 31,6 anni nella sua vita, contro i 36 che in media vantano i suoi "amici" europei. Gli va malissimo se si mette a paragonare la sua aspettativa con un ragazzo islandese, che invece ...

Mariano Di Vaio è l'uomo Italiano più amato nel mondo : L'Italia che conquista il mondo, a piccoli passi e con grandi risultati. Mariano Di Vaio è stato premiato come Man of the Year 2018 e Best Digital Influencer ai prestigiosi GQ Men Of The...

Un Italiano su dieci da oggi è più giovane : da adesso si diventa anziani a 75 anni : Da oggi 6 milioni e 650 mila italiani sono improvvisamente «ringiovaniti». Una persona su dieci è ufficialmente fuori dalla categoria degli anziani. Lo ha stabilito il congresso nazionale della Società italiana di Geriatria, che ha finalmente reso giustizia alla longevità. «oggi - spiega il professor Niccolò Marchionni, ordinario dell’Università d...