Fred Claus un fratello sotto l’albero: trama, cast e trailer del film | 19 dicembre

(Di mercoledì 19 dicembre 2018)unl’albero è ilscelto da Italia 1 per la sua prima serata di oggi, 192018. Andrà in onda dalle 21.26 ed è una commedia natalizia diretta da David Dobkin e con protagonisti gli attori Vince Vaughn, Paul Giamatti e Kevin Spacey. Prima di gustarci la pellicola, andiamo a scoprire le curiosità sulunl’albero,e come guardarlo in streaming.unl’alberoe anticipazioniLa commedia fantastica di Dobkin, prodotta dalla Warner Bros, inizia la sua storia raccontandoci quanto avvenuto secoli prima. Due bambini del tutto diversi fra loro vivono in modo diverso. Il minore diventa infatti un Santo grazie alla bontà ed alla generosità che lo contraddistinguono, ottenendo quindi una lunga vita. Anche ilmaggiore otterrà lo stesso beneficio, ...