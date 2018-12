Genova | in un anno il nuovo ponte | costerà 220 milioni

Salini Impregilo - Fincantieri e ItalFerr ricostruiranno il ponte di Genova : Roma, 18 dic., askanews, - Salini Impregilo, Fincantieri e ItalFerr si sono aggiudicate la ricostruzione del ponte di Genova. Lo conferma in una nota il Mit, con il ministro Danilo Toninelli che parla ...

Genova - la ricostruzione del ponte partirà il 31 marzo. Il commissario Bucci : pronto in un anno : Il nuovo ponte sul Polcevera a Genova sarà costruito da Salini Impregilo insieme con Fincantieri e Italferr. Come anticipato da La Stampa e dal Secolo XIX il progetto sarà eseguito da Italferr sull’idea dell’architetto genovese Renzo Piano. Il raggruppamento ha vinto la gara che era diventata un testa a testa con il gruppo Cimolai di Pordenone. L...

Genova - i cantieri per costruire il ponte porteranno cinquemila posti di lavoro : Edili e metalmeccanici i più richiesti. Via libera a trecento assunzioni tra Comune, Regione, Camera di commercio e Amiu

Genova - Bucci : "La ricostruzione partirà dal 31 marzoPer la demolizione saranno coinvolte dieci aziende" : Il sindaco e commissario straordinario ligure ha annunciato le novità sui lavori al viadotto Polcevera. A partire dalla distruzione dei monconi: "Il progetto che abbiamo è solido, farà un'ottima impressione al procuratore. Sono convinto che il 15 dicembre potremo iniziare a demolire", ha affermato Bucci

Toninelli a Tgcom24 : 'Con il decreto abbiamo rimesso Genova in piedi - ora gli sfollati potranno comprarsi una casa' : L'intervento di Toninelli su Dl Genova, Ischia e Tav - "Per quando riguarda il decreto abbiamo stanziato 300 milioni di euro: le 266 famiglie che avevano perso la casa ora hanno a disposizione circa ...

Dl Genova - chi sono i dieci senatori M5s che non hanno votato per il decreto. Capogruppo : “Grave su questo tema” : sono dieci i senatori del Movimento 5 stelle che non hanno partecipato al voto sul decreto Genova. Di questi, cinque hanno rivendicato la loro contrarietà sul provvedimento a causa del condono Ischia previsto dall’articolo 25. Gli altri cinque si sono giustificati dicendo che erano assenti per motivi di salute oppure non hanno dato motivazioni specifiche. Per il Capogruppo M5s Stefano Patuanelli è una decisione ...

Il decreto Genova è legge | Toninelli contestato per il pugno alzato | Dieci senatori M5s non hanno votato : A tre mesi dal crollo del ponte Morandi è legge il decreto su Genova e altre emergenze. Il testo è stato approvato dal Senato con 167 voti favorevoli, 49 contrari e 53 astensioni. Bagarre in Aula, Casellati richiama tutti: "più rispetto per i 43 morti"