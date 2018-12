Galles | annega la figlia e brucia il corpo in giardino | ' Gesù mi ha detto di farlo'

Blastingnews

(Di domenica 16 dicembre 2018) Una vera e propria tragedia in cui a perdere la vita, ancora una volta, è una vittima del tutto innocente, per mano di un adulto probabilmente poco cosciente di ciò che stava facendo. L'orribile episodio si è consumato in, all'interno di un'abitazione, dove Carly Ann Harris, una donna e madre trentottenne, è accusata di aver ucciso brutalmente laAmelia di appena quattro anni,ndola prima endo il suopoi, neldella propria casa. Secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, per il caso dell'8 giugno del 2018, recentemente è stato avviato il processo nei suoi confronti di fronte alla Corte di Newport, e la donna ha tentato di giustificarsi affermando che sarebbe statoad obbligarla di uccidere la piccola.Tragedia in: uccisa ladi quattro anni Secondo quanto si apprende dal sito in questione, Carly Ann Harris avrebbe ...