Di Maio | Taglio pensioni d' oro ci sarà | confermo a nome M5S e Lega

Manovra : taglio pensioni d'oro - retromarcia Di Maio sull'auto : Roma, 14 dic., askanews, - Arriva in Senato l'atteso emendamento targato M5S sul taglio alle pensioni d'oro superiori a 90mila euro lordi l'anno che prevede riduzioni dal 10 al 40% sugli assegni da 4.

Di Maio ha spiegato dove si troveranno le risorse per il taglio del deficit : Per far quadrare i conti con l'Ue, il governo conta di raccogliere più soldi dal taglio delle pensioni d'oro, dalle dismissioni immobiliari e dalle modifiche a quota 100 e al reddito di cittadinanza: lo ha spiegato il vicepremier Luigi Di Maio in un forum con il Fatto Quotidiano. Di Maio ha riconosciuto che la crescita del Pil nel 2019 potrebbe essere inferiore all'1,5% stimato ma ha assicurato che investimenti e ...

Pensioni - Di Maio ci riprova : taglio del 40% a quelle d’oro per Quota 100 : Ancora le Pensioni d’oro nel mirino di Luigi Di Maio: dato che dall’Inps non sono arrivate le notizie sperate sui costi della riforma, durante il vertice di maggioranza di ieri si torna a puntare al taglio delle Pensioni d’oro. La Lega non tanto approva l’idea, infatti era giunta ad un compromesso: un sistema a scaglioni, che penalizzava le rendite da 90.000 euro, con tagli proporzionali dal 10% al 20%. Ma ieri Di Maio ha ...

Manovra - Di Maio : “Boccia e imprese da Salvini? I fatti si fanno al Mise. Taglio pensioni d’oro non si discute” : “Se mi sento scavalcato dall’incontro tra Salvini e gli imprenditori? Penso che tutti i ministri hanno il dovere di incontrare sempre le imprese. Come ha detto Boccia, ora ci aspettiamo i fatti. Ieri hanno fatto le parole e i fatti si fanno al Mise, perché è il ministero che si occupa delle imprese”. A rivendicarlo il ministro e vice premier, Luigi Di Maio, a margine della firma del Protocollo d’intesa tra Mise e Regione ...

Pensioni - lo sfregio di Luigi Di Maio alla Lega : 'Taglio non concordato - quali assegni massacrano : Incassata la fiducia alla Camera sulla manovra, nel governo resta alta la tensione sul blitz annunciato da Luigi Di Maio già lo scorso lunedì sul taglio delle Pensioni d'oro del 40% che non sarebbe ...

Riforme - Di Maio : “Taglio 345 parlamentari e stipendi si farà. Tempi slittati? Importante è portarlo a casa” : “Che fine ha fatto il taglio dei 345 parlamentari e relativi stipendi che avevo promesso entro aprile-maggio 2019? Il provvedimento si farà, a quanto mi ha riferito il ministro Fraccaro la discussione in commissione è stata avviata”. Così il ministro e vicepremier Luigi Di Maio, a margine di un tavolo sul Nord-est convocato al Mise. Ma sui Tempi ormai slittati rispetto alle promesse, ormai impossibili da realizzare considerata la ...

Maxi taglio alle pensioni d'oro - infuria la protesta : “Da Di Maio invito ad espatriare” : Il presidente del Cida, Giorgio Ambrogioni, ha commentato l'annuncio del vicepremier di voler aumentare la sforbiciata sui...

Pensioni - Di Maio ci riprova : taglio del 40% a quelle d’oro per Quota 100 : Ancora le Pensioni d’oro nel mirino di Luigi Di Maio: dato che dall’Inps non sono arrivate le notizie sperate sui costi della riforma, durante il vertice di maggioranza di ieri si torna a puntare al taglio delle Pensioni d’oro. La Lega non tanto approva l’idea, infatti era giunta ad un compromesso: un sistema a scaglioni, che penalizzava le rendite da 90.000 euro, con tagli proporzionali dal 10% al 20%. Ma ieri Di Maio ha ...

Pensioni d'oro - Di Maio : 'Taglio sale al 40%' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Luigi Di Maio : "Taglio all'editoria sarà graduale - zero fondi nel 2022" : "Faremo un taglio graduale all'editoria, nostra grande battaglia. Si farà un primo taglio del 25% nel 2019 di fondi per l'editoria, il 50% nel 2020 e il 75% nel 2021. Fino a che nel 2022 non ci saranno più fondi per l'editoria, in modo tale che tutti i giornali possano stare sul mercato e non godere più di concorrenza sleale da alcuni giornali che prendono invece soldi pubblici". Lo annuncia il vicepremier Luigi Di Maio come ...

Editoria - Di Maio : taglio graduale a fondi - azzerati nel 2022 : Roma, 6 dic., askanews, - 'Faremo un taglio graduale ai fondi per l'Editoria, era una nostra grande battaglia dal 25 aprile del 2008. Si farà un primo taglio del 25% nel 2019 per i fondi all'Editoria, ...

Manovra - governo pone fiducia. Di Maio : 'Taglio 40% pensioni d'oro' - : La decisione al termine del vertice di maggioranza. Il leader 5s: "Miriamo a calo debito, Ue si aspetta questo". E conferma i tempi di quota 100 e reddito di cittadinanza. Salvini definisce "buono" l'...

Di Maio prepara la sforbiciata : "Taglio pensioni d'oro al 40%" : La riunione a palazzo Chigi, quindi, è proseguita con Di Maio e i sottosegretari all'Economia, Massimo Garavaglia e Laura Castelli. Uscendo da Palazzo Chigi Di Maio ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Manovra - governo pone la fiducia alla Camera. Di Maio : ‘Al Senato introdurremo taglio del 40% alle pensioni d’oro’ : Giovedì sera la Manovra è tornata in Aula alla Camera dopo il secondo passaggio in commissione e il governo, come previsto, ha posto la questione di fiducia. Su un testo che però dovrà essere cambiato in modo non indifferente la settimana prossima al Senato: sia per incorporare le modifiche ai saldi che si stanno negoziando con la Ue nel tentativo di evitare o rinviare la procedura di infrazione, sia per inserire le modifiche su cui i ...