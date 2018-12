“”Rocco ce l’ha più lungo di Gerry” Chi vuol essere milionario | la domanda imbarazzante

caffeinamagazine

: RT @Silencesound3: In questa scena Rocco mi ha davvero distrutto l'anima, la sua sofferenza si riesce a vedere chiaramente attraverso lo sc… - marti080199 : RT @Silencesound3: In questa scena Rocco mi ha davvero distrutto l'anima, la sua sofferenza si riesce a vedere chiaramente attraverso lo sc… - xmisplacedgirl : RT @Silencesound3: In questa scena Rocco mi ha davvero distrutto l'anima, la sua sofferenza si riesce a vedere chiaramente attraverso lo sc… - violetskye__ : RT @Silencesound3: In questa scena Rocco mi ha davvero distrutto l'anima, la sua sofferenza si riesce a vedere chiaramente attraverso lo sc… -

(Di sabato 15 dicembre 2018) Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata di Chi?, il quiz che quest’anno festeggia il ventennale in tutto il mondo e che in Italia torna in prima serata con quattro puntate speciali. Dallo studio di Polonia sono già andate in onda due puntate e proprio quella andata in onda ieri sera è finita sui social per unamolto. Mandiamo a vedere cosa è successo.La domandina a luci rosse durante l’ultima puntata di Chicondotta da Gerry Scotti è stata commentata sui social ed diventata un vero e proprio caso. “Il marito lo dava alla moglie, il Papa ce l’ha ma non lo usa, alle suore non serve e Rocco ce l’ha piùdi Gerry”, è laa cui deve rispondere il concorrente.che, ovviamente, ha creato non poco imbarazzo tra i telespettatori. In realtà la risposta non era ...